Stadt leitet Blechlawine um

Bis auf die Bundesstraße hatte sich der Verkehr am vergangenen Samstag bereits am frühen Morgen gestaut. Der Recyclinghof Morchhof in Neckarau wurde in der Konsequenz vorzeitig geschlossen. Viele Kunden fuhren wieder zurück, ohne Abfälle abgeben zu können (wir berichten). Um das zu verhindern, verändert die Stadt nun von diesem Samstag, 9. Mai, bis zum kommenden Samstag, 16. Mai, die Verkehrsführung am Recyclinghof. Ein Wirtschaftsweg wird genutzt, so dass sich eine längere Autoschlange bilden kann, ohne die Bundesstraße zu blockieren.

Dafür wird die direkte Zufahrt zum Recyclinghof von der Mallaustraße gesperrt, die Anlieferer über die Bohnenbergerstraße, am Bauhaus-Parkplatz vorbei und unter der Bundesstraße hindurch umgeleitet. Das soll die Verkehrssituation entlasten. Die neue Wegführung sei vor Ort ausgeschildert. Wieder ausgeweitet werden die Öffnungszeiten der Recyclinghöfe: Die Annahmestelle Im Morchhof 37 ist montags bis samstags von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Der Recyclinghof in der Max-Born-Straße auf der Friesenheimer Insel ist montags von 13 bis 16 Uhr und dienstags bis samstags von 8 bis 16 Uhr offen. Grünschnitt wird zurzeit nur in einer separaten Stelle, in der Max-Planck-Straße auf der Friesenheimer Insel, entgegengenommen. Dort ist montags bis samstags von 8 bis 15.30 Uhr geöffnet. Bevor die Stadt beschlossen hat, die Verkehrsführung am Morchhof zu ändern, hatte Stadtrat Thomas Hornung (CDU) deren Zögerlichkeit deutlich kritisiert. In einer Mitteilung der CDU-Gemeinderatsfraktion, forderte Hornung von der Stadtverwaltung und ihren Betrieben mehr Flexibilität. julb/lok

