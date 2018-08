Stadt macht Manege frei für Kinder

Das Spielmobil der Stadt Mannheim veranstaltet von Montag, 20. August, bis Freitag, 24. August, sowie in der darauffolgenden Woche von Montag, 27. August, bis Freitag, 31. August, jeweils von 9 bis 14 Uhr, im Unteren Luisenpark das Sommerferienspiel „Zirkus“. Eingeladen zum Mitmachen sind alle Kinder zwischen sechs und 14 Jahren.

An den beiden Schnuppertagen Montag, 27. August, und Montag, 31. August, können die Kinder beispielsweise Zirkusnummern einüben, Requisiten bauen sowie Kostüme nähen. Anschließend wird in festen Gruppen Seillaufen, Jonglieren, Kugellauf, Akrobatik und vieles mehr für die Zirkusvorstellung eingeübt. Zudem wird Zirkusmanegenbau, Kostümnähen und Schminken angeboten.

Die Teilnehmer stellen an den Freitagen werden, jeweils gegen 11.30 Uhr, die Ergebnisse der Woche in Form von Aufführungen vor. Die Teilnahme an der Spielaktion ist kostenlos und ohne Voranmeldung möglich. Neu hinzukommende Kinder können jederzeit ins Spielgeschehen einsteigen.

Aus den Stadtteilen wird es wieder einen Zubringerdienst zum Unteren Luisenpark geben. Einzelheiten dazu unter www.ferienplattform-mannheim.de sowie spielmobil. majo. de. mgi

