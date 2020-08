Stadt Mannheim bietet zusätzliche Corona-Tests an

Mannheim.Die Stadt Mannheim wird ab Montag, 31. August, bis Mittwoch, 30. September, gemeinsam mit dem Universitätsklinikum Mannheim (UMM) zusätzliche Corona-Testmöglichkeiten dezentral in verschiedenen Mannheimer Stadtteilen anbieten. Das gab die Stadt am Freitag bekannt. Dadurch soll der steigenden Test-Nachfrage zum Ende der Ferienzeit Rechnung getragen werden. Zudem sollen so die niedergelassenen Ärzte entlastet werden. An welchen Terminen und Orten die zusätzlichen Testmöglichkeiten angeboten werden, ist noch unbekannt und wird von der Stadtverwaltung zeitnah bekanntgegeben.

Test auch ohne Symptome möglich

„Als Stadt Mannheim unterstützen wir die Teststrategie des Landes Baden-Württemberg, nach der jede an einer Schule, einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege tätige Person sich bis 30. September auch ohne Auftreten von Symptomen zweimal auf eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus testen lassen kann“, erklärt Familien- und Gesundheitsbürgermeister Dirk Grunert. Lehrkräfte und Beschäftigte in Schulen, Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege können sich seit dem 17. August ohne Vorliegen von Symptomen auf das SARS-CoV-2-Virus in den neu eingerichteten Teststationen in den Stadtteilen testen lassen. Zudem müssen sich Personen, die aus einem Risikogebiet nach Baden-Württemberg einreisen, einen verpflichtenden Corona-Test absolvieren.

Mannheimer Gesundheitsamt: Drei Tests nach Urlaubsrückkehr sinnvoll

Das Gesundheitsamt Mannheim empfiehlt den Beschäftigten in Schulen und in der Kinderbetreuung nach der Urlaubsrückkehr aus dem Ausland ein dreistufiges Vorgehen: Zunächst sollten sie die vom Bund finanzierte Testung als Reiserückkehrer wahrnehmen. Um sich im Falle eines negativen ersten Tests abzusichern, könnte nach weiteren fünf bis sieben Tagen das Testangebot des Landes erstmals genutzt werden. Eine dritte Testung im Rahmen der Teststrategie des Landes ist dann nach den ersten Kontakten in den Schulen ab dem 21. September zu empfehlen. Über die Schule oder Kindertageseinrichtung erhalten die Beschäftigten ein Formular, das zweimalig zur Durchführung der Testung berechtigt und in der Arztpraxis oder den neu eingerichteten mobilen Testangeboten vom 31. August bis 30. September vorgelegt wird