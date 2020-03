Stadt Mannheim erweitert Allgemeinverfügung

Die Stadt Mannheim hat am Mittwoch ihre Verordnung gegen die Ausbreitung des Coronavirus weiter an die verschärften Regelungen der Landesregierung angepasst - und über die bestehenden Maßnahmen hin erweitert.

Verboten werden wie bereits berichtet alle Treffen und Veranstaltungen von mehr als zehn Menschen im öffentlichen Raum - auch unter freiem Himmel.

Restaurants, Bars, Kneipen, Clubs, Diskotheken, Cafés, Eisdielen und Shisha-Bars müssen ebenso geschlossen bleiben wie Sonnen-, Nagel- und Kosmetikstudios und ähnliche Einrichtungen.

In der Verfügung heißt es unter anderem:

Einschränkung des Betriebs von Gaststätten

Der Betrieb von Gastronomieeinrichtungen aller Art sowie von Mensen, Personalrestaurants und Kantinen wird grundsätzlich untersagt. Vom Verbot ausgenommen sind Gaststätten im Sinne des Gaststättengesetzes sowie Mensen, Personalrestaurants und Kantinen, soweit sie nur einen Mitnahme-Service anbieten.

Der verantwortliche Betreiber muss sicherstellen, dass sich keine Warteschlangen von mehr als zehn Personen bilden und Wartende einen Mindestabstand von 1, 5 Metern einhalten. Die Bewirtung vor Ort ist verboten.

Beschränkung des Einzelhandels

Die von der Landesregierung ausgenommenen Einrichtungen (Einzelhandel für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Frisöre, Reinigungen, Waschsalons, der Zeitungsverkauf, Hofläden, Raiffeisen-, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte und der Großhandel) dürfen nur unter Auflagen öffnen:

a) Es sind geeignete infektionshygienische Maßnahmen nötig, um die Übertragung zu reduzieren.

b) Es dürfen sich zur gleichen Zeit nur so viele Personen im Betrieb aufhalten, dass ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann.

c) Auch bei Dienstleistungen ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu gewährleisten, soweit im Rahmen der Tätigkeit möglich.

d) Es ist sicherzustellen, dass sich keine Warteschlangen von jeweils mehr als zehn Personen bilden.

Maßnahmen zum Schutz besonders gefährdeter Personen

Außerdem ist nun der Zutritt zu Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und ähnlichem für alle Personen unter 18 Jahren untersagt.

Die Regelungen in der Allgemeinverfügung der Stadt Mannheim und der Rechtsverordnung des Landes Baden-Württemberg zu Veranstaltungen betreffen nicht: Zusammenkünfte in Betrieben, der Verwaltung und Justiz und ihren Gremien sowie Ansammlungen in weiter geöffneten Einrichtungen und den öffentlichen Nahverkehr.