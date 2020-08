Mannheim.Mit einem mobilen Team des Universitätsklinikums Mannheim (UMM) und der Unterstützung durch Mitarbeitende des Jugendamts und Gesundheitsamts bietet die Stadt Mannheim ab kommenden Montag, 31. August, zusätzliche Corona-Testmöglichkeiten an. Damit soll der erwarteten steigenden Test-Nachfrage zum Ende der Ferienzeit Rechnung getragen werden und zudem die niedergelassenen Ärzte in Mannheim entlastet werden. Wie die Stadt Mannheim am Donnerstag mitteilte, stehen die zusätzlichen Testangebote bis Mittwoch, 30. September, für Reiserückkehrende und Mitarbeitende in Schulen, Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege zur Verfügung.

Diese Termine und Standorte werden angeboten:

„Wie befürchtet steigen insbesondere durch Reiserückkehrer aus Risikogebieten die Infektionszahlen in Mannheim“, begründete Gesundheitsbürgermeister, Dirk Grunert, das geplante mobile Testangebot in den Mannheimer Stadtteilen. Dieses wird laut Mitteilung der Stadt jeweils von 8.30 bis 16 Uhr an folgenden Terminen und Standorten Angeboten:

am Montag, 31. August und 7. September, in der Werftstraße 6, „Turnhalle plus x“ an der Jungbuschschule, in der Neckarstadt-West und im Jungbusch

am Dienstag, 1. September und 8. September, im Lötzener Weg 2 - 4, Sporthalle am Johanna-Geissmar-Gymnasium, auf der Schönau

am Mittwoch, 2.September und 9. September, in der Kronenburgstraße 45 - 55, Sporthalle an der Konrad-Duden-Schule, auf der Rheinau

am Donnerstag, 3. September und 10. September, im Alsenweg 11, Herbert-Lucy-Halle, auf dem Waldhof

am Freitag, 4. September und 11. September, im Eisenacher Weg 95, Sporthalle an der Vogelstangschule (Grundschule), auf der Vogelstang.

Reiserückkehrer werden gebeten, durch die Vorlage eines Boarding-Passes, eines Tickets oder einer Hotelrechnung ihren beendeten Auslandsaufenthalt zu belegen. Mitarbeitende von Schulen, Kitas oder der Kindertagespflege erhalten über die jeweilige Einrichtungen ein Formular, das zweimalig zur Durchführung einer Testung berechtigt und vor Ort vorgelegt werden muss. Terminreservierungen seien nicht möglich, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Personen mit Krankheitszeichen und Personen, die auf Veranlassung des Gesundheitsamts abgestrichen werden sollen, dürfen nicht vom mobilen Testangebot Gebrauch machen.