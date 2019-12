Stadt Mannheim fördert Maifeld Derby mit 100 000 Euro

Gut besucht: Das Maifeld-Derby zieht regelmäßig viele Besucher an. © Sohl

Das Maifeld Derby wird 2021 mit 100 000 Euo gefördert. Das beschloss der Gemeinderat am Montag mit großer Mehrheit auf Antrag von SPD, Grünen und Die Linke. Das jüngst für den European Festival Award nominierte, nicht kommerziell ausgerichtete Drei-Tages-Event am Reitstadion steht in Frage - unter anderem, weil es 2019 ein Minus von 122 000 Euro eingefahren hat. 2020 hat Veranstalter Timo

