Stadt Mannheim lädt am Sonntag zum Neujahrsempfang 2019

Mannheim.Mehr als 1500 Mitwirkende aus rund 250 Gruppen, Vereinen, Unternehmen, Verbänden, Hochschulen und sonstige Einrichtungen tanzen, turnen, singen, spielen, musizieren oder informieren: Am Sonntag, 6. Januar, ab 11 Uhr lädt die Stadt bei freiem Eintritt zum Neujahrsempfang in alle Räume des Rosengartens – ein ganztägiges Fest, von und für Bürger. Einlass ist, wegen der Kontrollen an den Türen, bereits ab 10 Uhr.

Seit 2000 startet die Quadratestadt auf diese Weise in das neue Jahr. „Die Veranstaltung findet – analog zu den Vorjahren – wieder im gesamten Haus statt“, informiert Rainer Gluth von der Protokoll-Abteilung im Rathaus, der mit seinem Team das Großereignis mit zahlreichen Bühnen in mehreren Foyers des Kongresszentrums organisiert.

Der Tag beginnt um 11 Uhr mit der Neujahrsansprache von Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) und dem filmischen Jahresrückblick vom Rhein-Neckar-Fernsehen. Die Festrede hält Daniela Schwarzer, Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Titel ihres Vortrags: „Die Welt im Umbruch: Handlungsoptionen für Deutschland und Europa“.

Was jährlich wechselt, ist das Schwerpunktthema. Es lautet nun „Stadt im Wandel – Mannheim 2030“. Dazu präsentieren Stadtverwaltung und zivilgesellschaftliche Akteure im Rosengarten die großen globalen und lokalen Zukunftsthemen. Gäste können sich beispielsweise mit VR-Brillen („Virtual Reality“) auf eine virtuelle Reise durch das Neubaugebiet Franklin begeben. Zudem kann der beliebte Mehrwegbecher der Kampagne „Bleib deinem Becher treu“ käuflich erworben werden. Kulturinteressierte erfahren, welchen Beitrag Kultur für ein Zusammenleben in Vielfalt leisten kann und erleben live auf der Kulturbühne die unterschiedlichsten Musikrichtungen – traditionelle indische und brasilianische Musik mit Einflüssen aus Jazz, Funk und Pop. (pwr/dls)