Stadt Mannheim lehnt „ANkER“-Zentrum ab

Anzeige

Mannheim.Die Stadt Mannheim und Oberbürgermeister Peter Kurz lehnen ein „ANkER"-Zentrum, wie es in der Koalitionsvereinbarung beschrieben ist, für Mannheim ab. Das teilte die Stadt am Dienstag mit.

Ein Ankerzentrum entspreche keiner Konzeption, die für die Stadt Mannheim und ihre Bevölkerung tragbar sei. Die besonderen Anforderungen an die Integration, die nicht zuletzt durch die europäische Binnenmigration an die Stadt Mannheim gestellt werden, seien durch die Landes- und Bundesregierung bei jeder Konzeption zur Ankunft und Unterbringung von Flüchtlingen zu berücksichtigen.

Hintergrund zur Unterbringung von Flüchtlingen in Mannheim Mannheim ist nach Angaben der Stadt derzeit von der sogenannten vorläufigen Unterbringung - also von der Zuweisung von Flüchtlingen, über deren Anträge noch nicht entschieden wurde - befreit. Dies erfolgt aktuell über eine Privilegierung als Landeserstaufnahmestadt (LEA). Diese Privilegierung endet nächstes Jahr, da die bisherigen Einrichtungen auf Spinelli und Benjamin Franklin Village, die vom Land betrieben werden, aufgegeben werden.

Asylverfahren sollen nach Angaben im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD künftig in sogenannten ANkER- Zentren - bearbeitet werden. In diesen Einrichtungen sollen Ankunft, Entscheidung, kommunale Verteilung beziehungsweise Rückführung (ANkER) stattfinden. Hier soll die Identität der Menschen festgestellt werden, Erwachsene sollen dann in der Einrichtung verbleiben. Die Aufenthaltszeit soll in der Regel 18 Monate nicht überschreiten