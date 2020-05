Stadt Mannheim richtet Familientelefon ein

Mannheim.Die Stadt Mannheim hat ein Familientelefon eingerichtet. Ab Montag soll die Hotline erreichbar sein, gab die Stadt in einer Pressemitteilung bekannt. Familien mit Kindern und Jugendlichen können sich darüber mit Fachkräften des Jugendamtes über Fragen, Sorgen und Nöte austauschen und sich Rat holen. Die Mitarbeiter des Familientelefons kommen aus verschiedenen Bereichen wie den Psychologischen Beratungsstellen, Sozialen Diensten, der Jugendförderung oder der Amtsvormundschaft. Diese können Eltern „auf Unterstützungsangebote hinweisen oder bei Bedarf passgenaue Hilfen vermitteln“, heißt es in der Mitteilung weiter. Dabei können auch mehrsprachige Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen vermittelt werden.

„Durch die Corona-Pandemie ist in den Familien jetzt vieles anders, sie sehen sich öfter und sind vielleicht auf engem Raum zusammen“, sagt Mannheims Familienbürgermeister Dirk Grunert (Grüne). Das könne einerseits zusammenschweißen. Allerdings betont Grunert auch, dass „Konflikte in dieser Ausnahmesituation schneller eskalieren“ können. Wer Hilfe in Anspruch nehmen möchte, kann sich werktags von 12 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 0621/293-3939 an die Hotline wenden.

Darüber hinaus pflege das Jugendamt den Kontakt zu Familien über Telefon, E-Mail oder digitale Kommunikation mit Bildübertragung. In Ausnahmen besteht auch persönlicher Kontakt. „Der Kindesschutz steht dabei stets an oberster Stelle und wird uneingeschränkt sichergestellt“, erklärt Peter Schäfer, Leiter des Fachbereichs Jugendamt und Gesundheitsamt. „Auch allen Hinweisen auf eine mögliche Gefährdung des Kindeswohls gehen die Fachkräfte selbstverständlich nach.“