Stadt Mannheim richtet Notbetreuung ein

Die Stadt Mannheim richtet ab Dienstag eine Not-Kinderbetreuung für Eltern ein, die beide "in kritischer Infrastruktur" arbeiten. Wegen des Coronavirus hat die Landesregierung die Schließung von Schulen und Kitas ab Dienstag angeordnet (wir berichteten). Eltern mit Kindern in Kindertagesstätten, die den Montag nicht zur Klärung der Betreuungssituation gebrauchen, werden gebeten, ihre Kinder schon zu Hause zu lassen.

Die Not-Kinderbetreuung richtet sich an Eltern, die beide oder alleinerziehend in "systemrelevanten Berufen" arbeiten. Dazu gehören etwa die Gesundheitsversorgung, die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr wie Feuerwehr und Rettungsdienst sowie die Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktur in den Bereichen Telekommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV und Entsorgung sowie die Versorgung mit Lebensmitteln.

Betroffene Eltern, die ihre Kinder in Krippe, Kindergarten, Hort, Schule oder Schulkindbetreuung geben, können den Nachwuchs weiter in dieselbe Einrichtung schicken - mit gleichem Zeitumfang. Die Stadt befindet sich auch im Austausch mit den freien Trägern in der Hoffnung, dass auch diese eine Notbetreuung anbieten.

Die Eltern müssen für die Betreuung ein Formular ausfüllen, das sie in den Einrichtungen abgeben, außerdem sind sie verpflichtet, ihre Tätigkeit innerhalb von drei Tagen nachzuweisen (Kopie aus dem Arbeitsvertrag oder Bestätigung des Arbeitgebers). Das Formular kann auf der Homepage der Stadt abgerufen werden und liegt auch in den jeweiligen Einrichtungen bereit.

Hier geht es zum Anmeldeformular zur Notfallbetreuung an Kindertagesstätten

Hier geht es zum Formular zur Notfallbetreuung für Schulkinder

Auch Eltern, die im Bereich "kritische Infrastruktur" arbeiten und ihre Kinder bisher durch Kindertagespflege betreuen lassen, wird die Stadt ein Ersatzangebot bereitstellen. Plätze werden über eine Kinder-Notbetreuungs-Hotline der Stadt vergeben. Diese ist ab Montag, 16. März, ab 12 Uhr unter der Telefonnummer 0621/293-5656 freigeschaltet. Die Nummer ist am Montag von 12 bis 20 Uhr sowie Dienstag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr besetzt.