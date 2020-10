Stadt Mannheim will Teilnehmerzahl bei privaten Feiern reduzieren

Mannheim.Mannheim hat am Sonntag den Schwellenwert von 35 bei der Sieben-Tage-Inzidenz überschritten. Dies geht aus den vom baden-württembergischen Landesgesundheitsamt veröffentlichten Zahlen hervor. Demnach lag der Wert am Sonntagnachmittag bei 36,7 Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen.

Außerdem wird die Stadt Mannheim die erlaubte Teilnehmerzahl bei privaten Feiern reduzieren. Das teilte sie am Montag mit. Auf wie viele Teilnehmer wollte die Stadt am Montag auf Nachfrage dieser Redaktion nicht mitteilen. Genauere Infos gebe es am Dienstagnachmittag. Mit der reduzierten Teilnehmerzahl folge die Stadt der Empfehlung, auf die sich Bund und Länder vergangene Woche geeinigt hatten.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist eine Kennziffer, die die Infektionszahlen vergleichbar machen soll. Sie beschreibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Bund und Länder haben im Mai vereinbart, dass dieser Wert nicht über 50 steigen darf, ansonsten drohen sofortige Beschränkungen in den betroffenen Städten und Landkreisen. Ein erster Warnwert liegt bei 35.

Nachdem es zunächst hieß, die Zahl der Neuinfektionen in Mannheim sei rückläufig, war sie in der vergangenen Woche wieder angestiegen. Am Samstag waren in Mannheim 22 neue Fälle bekanntgeworden, am Sonntag 13. Peter Schäfer, Leiter des Mannheimer Gesundheitsamtes, führte die hohen Fallzahlen zuletzt auf Kontaktpersonen von infizierten Reiserückkehrern sowie auf verstärkte Testungen zurück. „Entscheidend ist, dass das Infektionsgeschehen beherrschbar bleibt, wir die Kontaktketten nachvollziehen können. Und das ist trotz des Anstiegs nach wie vor der Fall“, sagte er im Interview mit dem „Mannheimer Morgen“.

Am Montag wurden dem Gesundheitsamt laut Stadt Mannheim sieben neue Corona-Fälle gemeldet. Damit gibt es in Mannheim demnach 138 akute Fälle.

