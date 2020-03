Stadt meldet 236 Infizierte

Dem Gesundheitsamt Mannheim wurden bis Dienstagnachmittag, 16 Uhr, zehn weitere Fälle von nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen gemeldet. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim insgesamt auf 236. Die weit überwiegende Zahl aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeigten nur milde Krankheitsanzeichen und könnten in häuslicher Quarantäne verbleiben, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Das Gesundheitsamt ermittelt nun die weiteren Kontaktpersonen aller nachgewiesen Infizierten, insbesondere im Bereich der sogenannten vulnerablen Gruppen, nimmt Kontakt mit diesen auf und begleitet diese während der häuslichen Quarantäne. Alle beteiligten Ärzte, Gesundheitsbehörden sowie das Kompetenzzentrum Gesundheitsschutz am Landesgesundheitsamt arbeiten dabei eng zusammen. Bislang sind in Mannheim 62 Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben.

Das Corona-Virus kann durch Lieferengpässe oder Schutzmaßnahmen bei Betrieben erhebliche Arbeitsausfälle verursachen. Sollten diese mit einem Entgeltausfall verbunden sein, ist ein Ausgleich durch Kurzarbeitergeld grundsätzlich möglich. Leiharbeitnehmer haben ebenfalls Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Anfallende Sozialversicherungsbeiträge für ausgefallene Arbeitsstunden werden zu 100 Prozent erstattet. Infohotline der Bundesagentur für Arbeit: 0800/45 555 20.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 01.04.2020