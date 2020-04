Stadt meldet vierten Todesfall

Im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus sind inzwischen vier Mannheimer gestorben. Wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte, starb eine über 80-jährige Frau am Montag in einem Mannheimer Krankenhaus.

Dem Gesundheitsamt waren am Dienstag 16 nachgewiesene Infektionen neu gemeldet worden, so dass sich nun insgesamt 342 Menschen mit dem Virus angesteckt haben. Die überwiegende Zahl der Infizierten zeige den Angaben zufolge weiterhin nur milde Krankheitsanzeichen und sei in häuslicher Quarantäne. Bislang 147 zuvor infizierte Mannheimer sind inzwischen wieder genesen, bei ihnen wurde die Quarantäne aufgehoben.

Die Stadtverwaltung bittet darum, keine Essensspenden an sogenannte „Gabenzäune“ zu hängen. Die Zäune seien aus infektionsrechtlicher Sicht „kritisch“. Für Bedürftige bestünden diverse Speisenangebote – unter anderem in Tagesstätten und in der Übernachtungsstelle sowie bei mehreren engagierten Gastronomiebetrieben. lang

