Stadt muss nicht einspringen

Übervolle Gelbe Tonnen und Verpackungsmüll, der nicht mehr abgeholt wird: Dazu soll es in Mannheim nicht kommen. Nach etlichen Nachfragen hat die gemeinsame Stelle der Dualen Systeme jetzt mitgeteilt, dass die Abholung von Getränkekartons, Plastik und Metall auf mehreren Wegen gesichert sei.

Für große Unsicherheiten in den vergangenen Tagen sorgte dabei der Insolvenzantrag der ELS Europäische Lizenzierungssysteme GmbH. Das Unternehmen mit Sitz in Bonn ist eine der Partnerfirmen des Dualen Systems. Sie hat die Abholung des Verpackungsmülls für etwa vier Fünftel des Mannheimer Stadtgebiets an das Entsorgungsunternehmen Knettenbrech und Gurdulic vergeben. Wie berichtet, hat die für Mannheim zuständige Firma ELS einen Antrag auf Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gestellt. Die Stadt Mannheim hatte danach angekündigt, mit bis zu einer Million Euro in die sogenannte Ersatzvornahme zu gehen, um die Leerung der Gelben Tonnen im Stadtgebiet sicherzustellen. Heißt: Wenn ELS nicht mehr bezahlen sollte, dann springt die Stadt ein.

Keine Ersatzvornahme

Doch dazu wird es nach Angaben von Rechtsanwalt Marko Sickinger von der gemeinsamen Stelle des Dualen Systems nun nicht kommen. Demnach gebe es zwei Lösungen: Zum einen habe der vorläufige Sachwalter der ELS, Rüdiger Weiß, den ELS-Lieferanten zugesagt, dass ihre Leistungen „insolvenzsicher vergütet“ werden. Es sei davon auszugehen, dass ein solches Schreiben auch an das Unternehmen Knettenbrech und Gurdulic gegangen sei.