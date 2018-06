Anzeige

Zugleich stiegen den Ausgaben des Museums an. Das Papier listet erhöhten Verwaltungsaufwand „aufgrund erweitertem Berichtswesen gegenüber der Kernverwaltung und anderen Behörden“ ebenso wie verschärfte rechtliche und technische Vorgaben sowie zunehmende Bewachungskosten unter „nicht oder nur bedingt steuerbare Ursachen“ auf.

Der, so Wieczorek, „allergrößte Anteil“ der roten Zahlen entfalle aber auf Depotprobleme. Das der Stadt gehörende Lager in der Ölhafenstraße, gefüllt mit 80 000 Objekten, erwies sich im Sommer 2017 plötzlich als einsturzgefährdet. „Zeitweise durfte man nicht einmal mit Helm rein. Wir haben dann binnen kurzer Zeit mit Hilfe von Fremdfirmen alles räumen müssen“, so Wieczorek. Zwar hatte er – mit Hilfe der Brombeeren-Stiftung – bereits ein neues Depot in einer alten Industriehalle im Gewerbegebiet Mallau erworben, doch die Eil-Aktion kostete zusätzliches Geld und früher Aufwendungen für die Ausstattung sowie Miete als gedacht. Als Risiko für die Zukunft weist die Verwaltung in der Vorlage schon einmal darauf hin, dass „der schlechte Zustand verschiedener Gebäude“ weitere Probleme machen könnte.

Um Gelder – besonders für externe Aufsichten – zu sparen, werden die Reiss-Engelhorn im Juli und August erstmals eine Sommerpause einlegen (wir berichteten). Das Zeughaus bleibt ganz geschlossen, im Museum Weltkulturen D 5 nur beide Obergeschosse – im Erdgeschoss läuft die Sonderschau „Einfach tierisch“ weiter.

Doch das hilft nur kurzfristig. Langfristig soll es eine Organisationsuntersuchung geben, um die Aufgaben und den Zuschussbedarf der Reiss-Engelhorn-Museen „kritisch betrachten und transparent neu aufstellen“ zu können, so die Verwaltung. „Das habe ich mir selbst gewünscht“, hebt Wieczorek hervor. Er weiß genau: Bei Kunsthalle und Marchivum hat solch ein externes Gutachten Stadtspitze und Gemeinderat dazu gebracht, die Zuschüsse zu erhöhen – wenn auch nicht in der von den Gutachtern geforderten vollen Höhe.

