Stadt nimmt Grünschnitt im Rheinauhafen entgegen

Mannheim.Ab dem heutigen Montag kann Grünschnitt auch in Rheinau abgeben werden. Um Anfahrtswege zu verkürzen und den Bürgern aus dem Mannheimer Süden die Grünschnittanlieferung zu erleichtern, hat der Eigenbetrieb Stadtraumservice eine temporäre Annahmestelle auf dem Betriebsgelände der Firma Mineralix in der Ruhrorter Straße 54 – 58 im Rheinauer Hafen geschaffen. Der Service gilt nur für in Mannheim wohnende Privatpersonen. Maximal ein Kubikmeter Grünschnitt kann montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr sowie samstags zwischen 8 und 13 Uhr angeliefert werden, wie die Stadt Mannheim mitteilte.





© Mannheimer Morgen, Montag, 12.10.2020