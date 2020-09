740 Gewinnerinnen und Gewinner des Blumenschmuck-Wettbewerbs haben im Luisenpark ihre Preise erhalten. Der Wettbewerb wird jedes Jahr vom Eigenbetrieb Stadtraumservice der Stadt Mannheim und dem Kreisgartenbauverband Mannheim ausgerichtet. Er sei „eine Würdigung für alle, die mit einer blühenden Bepflanzung das Mannheimer Stadtbild verschönern“, formulierte es die Stadt.

Die Preisverleihung fand in diesem Jahr nicht wie üblich in der Festhalle Baumhain statt. Anstelle dessen waren die Gewinner zu einem Tag im Luisenpark eingeladen, wo sie sich auch ihren Preis, einen Korb voller Küchenkräuter, abholen konnten. Zusätzlich wurden unter den Gewinnern weitere Preise verlost.

Auch für das Klima wertvoll

Den Hauptpreis bekam Claudia Schulz von Bürgermeisterin Felicitas Kubala und Bernd Otto, dem Vorsitzenden des Kreisgartenbauverbands, überreicht: einen Kurzurlaub in einem naturnahen und klimapositiven Hotel in der Westpfalz. „Für ein grünes und artenreiches Mannheim zählt jeder Balkon, jeder Vorgarten und jede Baumscheibe!“, wird Kubala in einer Mitteilung der Stadt zitiert. „Alle, die in diesem Jahr mit einer blühenden Bepflanzung ihre Umgebung verschönert haben, haben damit auch unsere Stadt noch grüner und lebenswerter gemacht.“Auch für das lokale und das globale Klima sei die Begrünung wertvoll.

In diesem Jahr konnten alle Teilnehmer dem Eigenbetrieb Stadtraumservice Fotos ihrer gärtnerischen Werke schicken. Eine Auswahl kann im Internet unter der Adresse mannheim.de/blumenschmuck angesehen werden. kako

