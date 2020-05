Stadt öffnet öffentliche Toiletten

Für Verunsicherung hat bei einigen „MM“-Lesern die Schließung von öffentlichen Toiletten im Stadtgebiet sowie in Einzelhandelsgeschäften gesorgt. Für sie gibt es gute Nachrichten: Wie die Stadtverwaltung nun mitgeteilt hat, werden die 13 öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet bis Mitte Mai für die Bürger wieder geöffnet. Neben der öffentlichen Toilettenanlage am Hans-Böckler-Platz, die bei der Versorgung der Wohnungslosen eine wichtige Rolle habe, würden somit alle Anlagen wieder in Betrieb genommen. Seit diesem Dienstag seien die Anlagen in E 1 in der City, an der Rheinpromenade/Rennershofstraße auf dem Lindenhof, am Rheinausee und am Vogelstangsee sowie am Vogelpark/Karlstern wieder geöffnet.

Strenge Hygieneregeln

Bis Mitte des Monats würden dann sukzessive die restlichen Anlagen geöffnet. Dabei handele es sich um Emil-Heckel-Str./ Lanz-Park auf dem Lindenhof, am Rheingoldplatz in Neckarau, an der Begegnungsstätte J 6 in der Innenstadt, der Odenwaldstraße in Feudenheim, in der Seckenheimer Hauptstraße, an der Endhaltestelle Ortelsburgerstraße auf der Schönau und an der Haltestelle am Kiosk auf dem Luzenberg.

Um den Infektionsschutz zu gewährleisten, bittet die Stadt, die Anlagen nur einzeln und mit Schutzmaske (Mund-Nasen-Maske) zu betreten. Eine Ausnahme gelte für Eltern mit Kindern oder Hilfsbedürftige mit Begleitperson. Entsprechende Hinweisschilder würden an den Toilettenanlagen angebracht.

Mit der Freigabe der kompletten Verkaufsfläche in den großen Kaufhäusern sind auch dort die Toiletten für Kunden wieder zugänglich. Ausgenommen sind bis auf Weiteres die sanitären Anlagen, die an den Gastronomiebereich, wie etwa bei Kaufhof, angeschlossen sind. red/cs

