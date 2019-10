Stadt plant erneut eine Pause der Sperrung

Elf Stunden: Sonntagabend, 18 Uhr, statt Montagmorgen, 5 Uhr. Viel früher als geplant hat die Stadt Mannheim die Kurt-Schumacher-Brücke am zweiten Wochenende der dreiteiligen Sanierungsserie wieder für den Verkehr in Richtung Pfalz freigegeben. „Die Arbeiten sind wegen der guten Witterung sehr gut gelaufen“, sagte Stadtsprecher Jan Krasko am Dienstag dem „Mannheimer Morgen“. Außerdem stand

...