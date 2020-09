Stadt plant schon für die neue Saison

Sport im Park 2018: Damals noch mit geringem Abstand. Thomas Rittelmann (Rittelmann)

An der Veranstaltungsreihe Sport im Park haben sich in diesem Jahr 6500 Frauen und Männer beteiligt. Das kostenlose städtische Sportangebot der Stadt Mannheim fand zum sechsten Mal statt. „Auch die sechste Saison knüpfte nahtlos an die Erfolge der letzten Jahre an, auch wenn es Corona-bedingt einige Neuerungen gab“, teilte die Stadt am Dienstag mit. Dabei hatten in diesem Jahr sieben Übungsleiter von Ende Juni bis 20. September insgesamt 90 Sporteinheiten angeboten.

Limitierte Teilnehmerzahl

Das Kernangebot von Sport im Park im Unteren Luisenpark mit dem regulären Abendprogramm von Montag bis Freitag beinhaltete unter anderem Zumba, Yoga, Body Fit, Qi Gong und Rücken Fit.

Zusätzlich hatten Trainingseinheiten, wie etwa ein Yoga- und ein Power-Move-Special, das reguläre Programm ergänzt. In diesem Jahr war das Angebot geprägt von vielen Vorkehrungen, die aufgrund der Pandemie notwendig waren. So fand Sport im Park 2020 erstmals auf einem abgesperrten Gelände auf dem Sportareal im Unteren Luisenpark statt. So war beispielsweise eine vorherige Anmeldung notwendig, um im Ernstfall mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können.

So war auch die Teilnehmerzahl in diesem Jahr auf 99 Personen limitiert, um eine mögliche Infektionsgefahr gering und die Abstände zwischen den Teilnehmern größtmöglich zu halten.

Auch im kommenden Jahr soll nach der Winterpause die Veranstaltungsreihe fortgesetzt werden. Voraussichtlich am 19. April 2021 startet die 7. Auflage. „Nach der Saison ist dementsprechend vor der Saison, so dass man sich bereits jetzt mit der Planung für das kommende Jahr beschäftigt“, heißt es aus dem Rathaus.

Übungsleiter gesucht

Dabei sei die Stadt nach eigenen Angaben auch stets auf der Suche nach interessierten Frauen und Männern, die als Übungsleiter fungieren möchten. Von Interesse sei aber auch die mögliche Zusammenarbeit mit Sportvereinen um sinnvolle Erweiterungen des Angebots voranzubringen, heißt es. Für Anregungen und Vorschläge stehe der Fachbereich Sport und Freizeit der Stadt zur Verfügung. wol

