Stadt plant Zapfstellen für Wasser

In Mannheim soll es künftig deutlich mehr öffentliche Trinkwasserspender geben. Gemeinsam mit der für die Wasserversorgung zuständigen MVV prüft die Stadt derzeit das Aufstellen solcher Trinkgelegenheiten. Das sagte Oberbürgermeister Peter Kurz am Dienstag in der Sitzung des Hauptausschusses des Gemeinderats. Vorgesehen sind sie demnach am Bahnhof, auf dem Paradeplatz, auf dem Alten Meßplatz, im Bereich K 1 in der Breiten Straße sowie im Unteren Luisenpark, darüber hinaus werde generell die Möglichkeit der Installation in öffentlichen Gebäuden untersucht. Zu den Haushaltsberatungen im Dezember werde man einen konkreten Vorschlag vorlegen, so der Oberbürgermeister. Bislang gibt es laut Kurz zwei öffentliche Trinkwasserspender am Wasserturm. Mit dem Vorstoß reagiert die Stadtverwaltung auch auf entsprechende Anträge von Grünen und CDU, die sich für öffentliche Trinkwasserspender in der Stadt ausgesprochen hatten. imo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.09.2019