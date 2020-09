Stadt-Projekt sucht Räume auf Zeit

Arbeiten gegen den Leerstand (v.l.): Anna Blaich, Wulf Kramer, Matthias Rauch und Robin Lang © Alexander Münch

Viele Immobilien im Stadtgebiet stehen leer, obwohl sie effektiv und spannend genutzt werden könnten. Mit dem Projekt „Startraum Mannheim – Räume auf Zeit für Gründer, Kreative und Künstler“ möchte die Stadt das ändern und Gründer, Kreative und Künstler bei der Suche nach neuen Räumen unterstützen. Das Projekt wird von „Yalla Yalla! – studio for change“ im Auftrag der Kulturellen Stadtentwicklung/Startup Mannheim umgesetzt und nimmt nach einer Erprobungsphase nun offiziell seine Arbeit auf.

Die Plattform präsentiert Leerstände in Mannheim und möchte Künstler und Kreativschaffende bei der Suche nach und der Nutzung von temporären Raumangeboten unterstützen. Zudem sollen Hauseigentümer für Zwischennutzungen ihrer Immobilien gewonnen werden. Damit wird in Mannheim eine strukturierte Vermittlung von Immobilien für Interessierte angeboten, die Projekte auf Zeit in nicht genutzten Objekten umsetzen wollen. „Zwischennutzungen sind ein wichtiges Instrument der Stadtentwicklung, um neue Nutzungen in Leerständen zu testen und neue Angebote im Quartier zu schaffen“, so die Stadt. Oft profitiere das Umfeld von den Angeboten.

Feste Betreuung

Besitzer leerstehender Objekte und Kreative mit konkreten Geschäfts- und Projektideen sind ab sofort aufgerufen, sich bei Interesse an der Vermietung oder Anmietung von Räumen an die Agentur Startraum zu wenden. Sowohl Vermieter als auch Zwischennutzer werden während des gesamten Prozesses von festen Ansprechpartnern betreut, heißt es in einer Pressemitteilung. Den Auftrag, temporär leerstehende Räume für die Kultur- und Kreativwirtschaft zu nutzen, gab der Mannheimer Gemeinderat im Rahmen der Haushaltsverhandlungen im Dezember 2019. Seit Sommer 2020 arbeitet die Agentur Startraum im Auftrag der Kulturellen Stadtentwicklung an der Konzeption, Vermittlung und Umsetzung.

Leerstände können jederzeit im Internet (www.startraum-mannheim.de) gemeldet werden. Auch über die Facebookseite werden aktuelle Informationen und Leerstände kommuniziert (www.facebook.com/STARTRAUM.Mannheim). Anfragen sind zudem per E-Mail möglich (hallo@startraum-mannheim.de). baum/zg

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 03.09.2020