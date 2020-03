Stadt richtet Notbetreuung für Kinder ein

Dem Gesundheitsamt Mannheim sind am Wochenende bis Sonntagnachmittag 16 weitere Fälle von nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen gemeldet worden. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim auf 44. Wie die Verwaltung am Sonntagabend mitteilte, zeigten alle nachgewiesenen Infizierten nur milde Krankheitsanzeichen und könnten in häuslicher Quarantäne verbleiben. Nahezu alle Infektionsketten sind laut Stadt nachvollziehbar. Das Gesundheitsamt ermittele derzeit weitere Kontaktpersonen, nimmt Kontakt mit diesen auf und begleitet diese während der häuslichen Quarantäne.

Eine der nachgewiesen infizierten Personen ist an der Friedrichsfeldschule beschäftigt. Wie vom Kultusministerium angeordnet, bleiben alle Schulen ab dem morgigen Dienstag bis nach den Osterferien geschlossen. Die Friedrichsfeldschule bleibt aus organisatorischen Gründen bereits an diesem Montag, 16. März, geschlossen.

Nachweis erforderlich

Unterdessen hat die Stadt angekündigt, ab Dienstag, 17. März, eine dezentrale Not-Kinderbetreuung für Eltern einzurichten, die beide oder alleinerziehend in einer sogenannten kritischen Infrastruktur arbeiten. Dazu gehören insbesondere Berufe in der Gesundheitsversorgung, Berufe, mit denen die öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrechterhalten wird, Mitarbeiter bei der Feuerwehr, im Rettungsdienst, oder in der öffentlichen Infrastruktur in den Bereichen Telekommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV und Entsorgung sowie bei der Versorgung mit Lebensmitteln.

Eltern, die in diesen Bereichen arbeiten und deren Kinder bisher in eine Mannheimer Einrichtung zur Kinderbetreuung gehen – sei es Krippe, Kindergarten, Hort, Schule oder Schulkindbetreuung – können ihre Kinder weiter in dieselbe Einrichtung mit gleichem Zeitumfang schicken. Die Stadt werde für die Notbetreuung alle ihre Einrichtungen und die Schulen offenhalten. Gleichzeitig befinde sich die Stadt mit den freien Trägern im Austausch und bittet sie, ebenso zu verfahren. Die Eltern müssen für die Betreuung ihre „systemrelevante Tätigkeit“ innerhalb von drei Tagen nachweisen.

Für Eltern, die im Bereich kritischer Infrastruktur arbeiten und ihre Kinder bisher durch Kindertagespflege betreuen ließen, deren Angebot jetzt entfällt, wird die Stadt ein Ersatzangebot bereitstellen. Plätze werden über eine Kinder-Notbetreuungs-Hotline vergeben. Sie ist ab diesem Montag, 12 Uhr, unter der Telefonnummer 0621/293-56 56 freigeschaltet und bis 20 Uhr, sowie von Dienstag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr erreichbar. red/cs

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.03.2020