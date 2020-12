Stadt sagt Fasnachtern Zuschüsse zu

Die Stadt will im kommenden Jahr die Karnevalsvereine finanziell unterstützen. Darin war sich jetzt der Kulturausschuss des Gemeinderats einig. „Fasnacht ist ein Kulturgut, das wir erhalten wollen“, sagte Kulturbürgermeister Michael Grötsch. Verwendet werden soll der Topf von 80 000 Euro, der eigentlich für den Fasnachtszug eingeplant war. Nachdem der, wie alle Veranstaltungen, wegen der Corona-Pandemie abgesagt ist, will die Stadtverwaltung einen Vorschlag erarbeiten, nach welchen Kriterien die Summe auf die Vereine aufgeteilt wird.

Ursprünglich hatte die SPD beantragt, mit dieser Etatposition einen Fasnachtsmarkt auf dem Neuen Meßplatz auszurichten und dort auf einer Bühne den Karnevalsvereinen die Möglichkeit zu Auftritten im Freien zu geben. „Die Idee entstand im Oktober, nachdem die Fun & Food so gut lief“, so SPD-Stadtrat Thorsten Riehle. Doch nun zog Riehle den Antrag zurück. „Ich glaube, so etwas wird im Februar nicht möglich sein“, sagte er mit Blick auf die hohen Corona-Infektionszahlen.

Stadtfest-Einnahmen fehlen

Die Schausteller und Karnevalsvereine hätten an dem Ort und zu dem Zeitpunkt auch kein Interesse an einer derartigen Veranstaltung, sagte Bürgermeister Grötsch. Dennoch solle die Stadt die Vereine unterstützen, forderte Riehle. Dazu hatte CDU-Stadtrat Alexander Fleck den passenden Antrag gestellt. Er sah vor, die 80 000 Euro für eine „temporäre Förderung zur Überbrückung der Verluste und Mindereinnahmen“ der Vereine zu verwenden.

„Die Vereine leisten einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Identität und hervorragende Jugendarbeit, aber ihnen fehlen die Einnahmen von Stadtfest und Kerwen, mit denen sie das alles finanzieren, ihre Mieten bezahlen“, erklärte Fleck. Mit „mindestens“, so Fleck, 80 000 Euro solle die Stadt daher helfen.

„Ich weiß, dass die finanzielle Situation vieler Vereine sehr angespannt ist“ entgegnete Grötsch: „Dem tragen wir Rechnung und machen etwas.“ Man prüfe, wie man eine „adäquate Verteilung“ der Mittel regeln könne.

