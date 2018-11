Stadt soll sich erklären

Aktivisten der Seebrücke in der Innenstadt. © Seebrücke

Mit einem Aktionstag und einer Mahnwache hat die Initiative Seebrücke Mannheim auf ihre Anliegen aufmerksam gemacht. Die Seebrücke fordert ein Ende der „europäischen Abschottungspolitik“ und der „Kriminalisierung der Seenotrettung“ im Mittelmeer. Zudem setzt sich die initiative dafür ein, dass sich Mannheim zur „sicheren Hafenstadt“ erkläre. Damit würde Mannheim dem Beispiel der Nachbarstadt Heidelberg, aber auch Berlin oder Hamburg folgen, schreibt die Initiative in einer Mitteilung.

Diese Kommunen haben sich jeweils in Appellen an die Bundesregierung gewandt mit der Aufforderung, sich dafür einzusetzen, dass auf dem Mittelmeer weiterhin Flüchtlinge legal gerettet werden dürfen. Zudem haben die Städte signalisiert, dass sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten bereit sind, auch freiwillig Geflüchtete aufzunehmen.

Die Initiative Seenotrettung hatte in Mannheim verschiedene Aktionen gestartet. Unter anderem wandelten Mitglieder das Holzschiff am Kurpfalzkreisel zu einem Denkmal für ertrunkene Flüchtlinge um. Auch an den Rheinterrassen errichteten Aktivisten ein Denkmal aus Kerzen und in Beton gegossenen Schuhen. Redner und Mitglieder der Seebrücke forderten Städte auf, sich zu den Zielen der Initiative zu bekennen. Bewusstes Sterbenlassen von Flüchtlingen an den Außengrenzen Europas sei mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. bro

