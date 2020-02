Stadt spricht von zulässigen Arbeiten

Ronny Geppert kennt die Geräusche, die die Produktion des Unternehmens Saint Gobain Glass verursacht. Deshalb fällt dem Hausmeister der Waldhof-Grundschule gleich der Krach auf, der so ganz anders ist als sonst: Er kommt von dem dichten Waldgelände zwischen Schule und Produktionshallen. Geppert geht an den Zaun und sieht einige Meter weiter hinten, fast von Bäumen verborgen, einen „Traktor mit einer Walze dran“. Dem „Mannheimer Morgen“ berichtet er: „Alles, was vor der Walze war, wurde kurz und klein geschlagen.“

Am frühen Mittwochnachmittag war das. Er habe die Polizei angerufen, die sich als nicht zuständig erklärt habe. Die Stadtverwaltung erfuhr davon am Morgen danach, dem Donnerstag. „Nachdem wir darüber informiert wurden, dass Fällungen auf dem Gelände von St. Gobain stattgefunden haben sollen, haben wir umgehend Mitarbeiter der Naturschutzbehörde vor Ort geschickt“, so Stadtsprecher Kevin Ittemann. Allerdings habe sich „herausgestellt, dass dort Mulcharbeiten an Gebüschen durchgeführt wurden – dies ist naturschutzrechtlich bis 29. Februar zulässig“.

Parallel dazu habe die Verwaltung die Werksleitung von St. Gobain „darauf hingewiesen, bis auf weiteres keine weiteren Maßnahmen auf dem Firmengelände ohne Absprache mit der Forst- und Naturschutzbehörde vorzunehmen“. Das Unternehmen machte am Donnerstag bis Redaktionsschluss keine näheren Angaben zum Thema.

Hochsensibles Thema

Wenn in diesen Tagen der Name Luzenberg fällt, reagieren nicht nur die Rathaus-Mitarbeiter hochsensibel. Auch die Bürger im Stadtteil sind ausgesprochen wachsam, nachdem der Eigentümer auf einem anderen, ehemaligen Gobain-Grundstück direkt benachbart zum Spiegelpark am vergangenen Freitag einen Großteil des 1,9-Hektar-Geländes abgeholzt hat (wir berichteten). Deshalb schossen auch gleich die Spekulationen ins Kraut, als sich auf dem mehrfach größeren Gobain-Areal, zwischen Luzenberg- und Sandhofer Straße, Ungewöhnliches tat.

Seit langem befürchtet die Bürgerinitiative Waldhof-West (BI) die Zerstörung des Waldes, der unter anderem zahlreichen Vogelarten eine Heimat gibt. Für BI-Sprecher Jürgen Kurtz zeigen die Vorgänge der letzten Tage, dass es für die Behörden „unbedingt und schnell notwendig ist, eine Kontrolle über diese Naturflächen zu erlangen, bevor sie endgültig beseitigt sind“.

