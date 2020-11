Stadt stellt neuen Mietspiegel vor

Mannheim.Die Stadt hat am Mittwoch, 18. November, den neuen Mannheimer Mietspiegel 2021/2022 vorgestellt. Hierbei handelt es sich um eine vollständige Neuerstellung. Er ersetzt die bislang anwendbare Fortschreibung des Mietspiegels aus dem Jahr 2018 und ist ab dem 16. Dezember 2020 für das gesamte Stadtgebiet Mannheim gültig. Damit liegen aktuelle und differenzierte Zahlen über die ortsübliche Vergleichsmiete im frei finanzierten Wohnungsbestand Mannheims vor.

Die Durchschnittsmiete in Mannheim liegt laut Mietspiegel bei 8,37 Euro je Quadratmeter. Im Vergleich zu dem Mietspiegel aus dem Jahr 2018 beschreibt dieser Wert einen Anstieg von insgesamt 8,6 Prozent, was einer jährlichen Steigerung von rund 4,3 Prozent entspricht. Die Erhöhung fiel im Verhältnis zu den beiden vorangegangenen Jahren somit etwas geringer aus. Im Verhältnis zu anderen Ballungsgebieten im südwestdeutschen Raum gestaltet sich das Mannheimer Mietniveau noch moderater. So liegen die Durchschnittsmieten der Stadtkreise Heidelberg, Stuttgart und Freiburg über dem Mannheimer Durchschnitt.

Der Mannheimer Mietspiegel stellt eine Serviceleistung der Stadt für ihre Bürgerinnen und Bürger dar, insbesondere für Mietende und Vermietende. Zunächst fanden Mietspiegel nahezu ausschließlich bei Erhöhungen von Bestandsmieten Anwendung. Zwischenzeitlich kommt ihnen auch bei Neuvermietungen eine wesentliche Bedeutung zu, nicht zuletzt mit Blick auf die Einführung der sogenannten „Mietpreisbremse“, die seit Juni 2020 auch in Mannheim gilt. Des Weiteren liefern Mietspiegel einen wichtigen Referenzwert für die Ermittlung der angemessenen Kosten für Unterkunft in der Anwendung des SGB II und SGB XII.

Der Mannheimer Mietspiegel 2020/2021 basiert auch weiterhin auf der bereits 2016 eingeführten Regressionsmethode. Dieses Verfahren erfährt bundesweit hohe Anerkennung und bringt im Vergleich zur vorher angewandten Tabellenmethode unterschiedliche Vorteile mit sich wie z. B. die deutlich präzisere Abbildung von Wohnwertmerkmalen im Mietspiegel. Erfahrungen, die im Zuge der Mietspiegelerstellung der vergangenen Jahre gewonnen werden konnten, wurden im Rahmen dieser Neuerstellung entsprechend berücksichtigt und umgesetzt. Der Mietspiegel basiert nach Angaben der Verwaltung auf einer vollständigen Neuerstellung, deren Daten mittels einer repräsentativen, schriftlichen Erhebung erfasst wurden.

Die Broschüre, die neben den Tabellen wichtige Hinweise und Informationen für die sachgerechte Anwendung des Mietspiegels enthält, steht im Internet kostenlos zum Download zur Verfügung: www.mannheim.de/mietspiegel

