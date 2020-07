Stadt stellt weitere Corona-Soforthilfen bereit

Nachdem vier Tage in Folge kein Corona-Neuinfizierter aus Mannheim gemeldet wurde, ist am Montag wieder einer hinzukommen. Laut Gesundsamt steht auch dieser Fall in Zusammenhang mit der Rückkehr aus einem Risikogebiet. Details wurden nicht genannt. Damit ist das Virus derzeit bei insgesamt 17 Bürgern nachgewiesen. Der Großteil befindet sich mit eher milden Symptomen in häuslicher Quarantäne.

Anträge ab sofort möglich

Wie die Stadt ebenfalls am Montag mitteilte, können ab sofort Anträge für ihr neues Corona-Soforthilfeprogramm gestellt werden. Es ist laut Oberbürgermeister Peter Kurz für alle Wirtschaftsbereiche gedacht, die „weiterhin von Schließungen oder beträchtlichen Einschränkungen betroffen sind“. Konkret genannt werden etwa Kulturveranstalter, Betreiber von Messen, Märkten oder Musikstätten, Discothekeninhaber sowie Schausteller.

Antragsberechtigt seien insbesondere Kulturschaffende mit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ohne institutionelle Förderung sowie Unternehmer, die in einem Vertragsverhältnis mit der Stadt stünden und eine „wesentliche Unterstützungsfunktion für die Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens“ hätten, heißt es.

Voraussetzung für die Gewährung der neuen städtischen Corona-Soforthilfe ist, dass vorrangig die Fördermöglichkeiten aus den Programmen von EU, Bund und Land in Anspruch genommen werden. Zudem müssen potenzielle Finanzierungsmöglichkeiten über Kreditinstitute sowie wirtschaftliche Einsparmöglichkeiten wie beispielsweise die Einführung von Kurzarbeitergeld ausgeschöpft sein. Die kommunale Hilfe wird als zinslose Zuwendung gewährt. Sie muss zurückgezahlt werden, wenn das die wirtschaftliche Situation des Empfängers nach der Corona-Krise zulässt.

Das Antragsformular ist unter mannheim.de/corona-soforthilfe zu finden. Dort gibt es auch nähere Informationen. Anträge können zudem per Post an den Fachbereich Finanzen, Steuern und Beteiligungscontrolling in E 4, 68159 Mannheim, geschickt werden. Die Antragsfrist endet am 30. September. Die neue Corona-Soforthilfe knüpft in den wesentlichen Punkten an das Vorgängerprogramm an, für das die Antragsfrist bis 31. Mai lief.

Kellner-Maskenpflicht im Freien

Die Stadt macht noch auf eine neue Lage bei den Landesverordnungen aufmerksam. Danach besteht für Beschäftigte in Gaststätten jetzt auch im Freien Maskenpflicht. Diese war mit einer Sonderregelung ausgesetzt worden, die nun nicht mehr verlängert wurde. Fortan gilt nur noch die allgemeine Corona-Landesverordnung, nach der Servicepersonal mit direktem Kundenkontakt eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen muss, drinnen wie draußen.

