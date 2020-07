Stadt und MWSP widersprechen

Die Stadt und ihre Projektentwicklungsgesellschaft MWSP haben auf Aussagen von Josef Piontek reagiert, die er kürzlich in einem Interview mit dem „MM“ getätigt hat. Der Vorsitzende von Haus und Grund hatte unter anderem gesagt, auf den Mannheimer Konversionsflächen entstünden vor allem Eigentumswohnungen. „Das ist inhaltlich falsch“, schrieb MWSP-Chef Achim Judt daraufhin der „MM“-Redaktion. Die MWSP habe allein auf Franklin rund 50 Prozent Mietwohnungen – bei prognostizierten 4600 Wohnungen. Zudem würden einmal etwa 20 Prozent der Gesamtwohnungen preisgünstige Mietwohnungen (auch ohne verpflichtende Anwendung der Sozialquote) sein. Piontek hatte in dem Interview bezweifelt, dass die Stadt entgegen ihrer Ankündigung bestimmte Grundstücke mit der Auflage verkauft hat, dort günstigen Wohnraum herzustellen. „Ich wage die Prognose, dass seit der Einführung der Sozialquote keine einzige Wohnung nach diesen Vorgaben gebaut worden ist“, sagte Piontek. Bei der Entwicklung Spinellis greife die Sozialquote sehr wohl, entgegnete Achim Judt in seiner Reaktion auf das Interview. Der Bebauungsplan befinde sich gerade im Verfahren, die ersten Wohneinheiten würden zur Buga 2023 fertiggestellt sein. Im ersten Bauabschnitt werde es dabei mehr Miet- als Eigentumswohnungen geben.

„Tropfen auf den heißen Stein“

Die Sozialquote besagt, dass bei einem Neubau ab zehn Wohnungen mindestens 30 Prozent der Wohnungen zum Preis von derzeit 7,85 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter angeboten werden.

Auch die Stadt machte gegenüber dem „MM“ darauf aufmerksam, dass die Quote Anwendung findet. Dies betreffe die Neubebauung am Collini-Center, die Entwicklung der Schafweide, den zweiten Bauabschnitt des Projekts „Wohnen am Wasser“ (jeweils Verkauf städtischer Flächen) sowie die Entwicklung von Baufeld IV auf Turley und die Neubebauung am ehemaligen Verwaltungsgebäude der Mannheimer Versicherung an der Augustaanlage (jeweils Beschluss eines neuen Bebauungsplans). Die Regelung komme zudem auch bei allen künftigen Entwicklungen auf den Konversionsflächen (insbesondere Spinelli und Hammonds) zum Tragen. Die Stadt wies zudem darauf hin, dass der Mietspiegel trotz des laufenden juristischen Verfahrens (wir berichteten mehrfach) gelte.

Konfrontiert mit der Reaktion von Achim Judt und der Stadt auf seine Interview-Aussagen kritisierte Josef Piontek, dass sich außer den Tochtergesellschaften der Stadt kein privater Investor eine Sozialquote leisten könne. Haus und Grund würde begrüßen, wenn die Stadt eine Zwischenbilanz in Sachen Sozialquote vorlege. Piontek: „Zur Vermeidung von Missverständnissen stellen wir klar, dass wir die Bautätigkeit der GBG und die damit verbundene Schaffung bezahlbaren Wohnraums begrüßen. Das ist aber im Hinblick auf mittel- und langfristigen Wohnbedarf nur ein Tropfen auf den heißen Stein.“

