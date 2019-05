Stadt und Politiker enttäuscht: Plakate müssen hängen bleiben

Mannheim.Boris Weirauch ist erbost. „Die Plakate wecken Erinnerungen an dunkelste Zeiten in unserem Land“, sagte der SPD-Landtagsabgeordnete am Donnerstag dem „MM“. Es sind zwei Dinge, die ihn aufregen: Die Sprüche wie „Multikulti tötet“ oder „Reserviert für Volksverräter“ auf Wahlplakaten der rechtsextremen Partei III. Weg. Und die Entscheidung der Karlsruher Staatsanwaltschaft, das

