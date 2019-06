Stadt verdankt großen Gönnern grüne Oase und Museen

Dieser Urwald direkt am Rande der Stadt, mit üppigen Weiden, verschlungenem Wurzelwerk, sattgrünem Dickicht und riesigem Geäst ein romantischer Ort – es gäbe ihn nicht. Man hätte Lehm abgebaut, eine Ziegelei errichtet, dazu rauchende Fabriken. Carl Reiß aber war fasziniert von der Natur, stiftete der Stadt die von ihm 1881 eigentlich zur Ausbeutung erworbene Fasaneninsel. Damit ist die heutige Reißinsel eine der großen Stiftungen für Mannheim, das auch ein Hallenbad und eine Bücherei, ein Krankenhaus, Museen und vieles mehr seinen großzügigen Stiftern verdankt.

„Auf ewige Zeit erhalten“

„Hochherzigen Stifter“ nennt Großherzog Friedrich II. den Industriellen Carl Reiß. Er ist Gründer von Banken, gehört zeitweise den Aufsichtsräten von über 25 Unternehmen an, ist nationalliberaler Abgeordneter seiner Heimatstadt. Er geht auch gerne auf die Jagd. Ist es das? Oder sind es die alljährlich von ihm hier ausgerichteten großen Spielfeste für Schulkinder – jedenfalls verzichtet Reiß plötzlich auf seinen Plan, die Fläche am Neckarauer Rheinbogen industriell zu nutzen, und öffnet ihn den Bürgern.

„Die Insel soll auf ewige Zeiten erhalten bleiben und den Einwohnern meiner Vaterstadt zur Erholung dienen“, schreibt Reiß in seinem Testament. Und nicht nur die Insel vermacht er Mannheim. „Meine Verwandtschaft ist die Allgemeinheit“, sagt er schon zu seinem 70. Geburtstag. Als er 1914 stirbt und seine – ebenso kinderlose – Schwester Anna Reiß ein Jahr später, geht das ganze Familienvermögen an die Stadt.

Herschelbad und Lesehalle

Das ist enorm – aber nicht einzigartig. Schon ein paar Jahre zuvor stellt der jüdische Kaufmann, Teilhaber eines Tabakimports, und Stadtrat Bernhard Herschel (1837–1905) kurz vor seinem Tod eine halbe Million Goldmark zur Verfügung. Sie dient der Errichtung einer „Zentral-Bade- und Schwimmanstalt, die meinen Namen tragen soll“. 1920 wird das Herschelbad mit der monumentalen neobarocken Fassade eröffnet.

Schon 1906 wird mit einem Vermächtnis des jüdischen Kaufmanns Bernhard Kahn in der Neckarstadt-West eine Arbeiterlesehalle errichtet, die seine Schwägerin Bertha Hirsch leitet. Dass Mannheim 1907 zum Stadtjubiläum am Friedrichsplatz ein Ausstellungsgebäude, die spätere Kunsthalle, bauen kann, ermöglicht das jüdischen Kaufleute-Ehepaar Julius (1841-1893) und Henriette (1847-1901) Aberle. Viktor Lenel, Mitgründer der „Rheinischen Gummi- und Celluloidfabrik“ (Schildkröt), zahlt den Bau eines Erholungsheims für Mannheimer Kinder in Neckargemünd, das noch heute als Schule dient.

Ein ähnliches Kinderferienheim entsteht im Mannheimer Norden – heute die Eugen-Neter-Schule. Es geht zurück auf Julia Lanz (1843 bis 1926), die 1910 als erste Frau das Ehrenbürgerrecht Mannheims erhält. Auch sie und ihr Mann Heinrich (1838-1905) gelten als überaus großzügige Mäzene. Neben innerbetrieblichen Wohltätigkeitseinrichtungen für die Arbeiter der Traktorenfabrik (heute John Deere) geht auf sie unter anderem das Heinrich-Lanz-Krankenhaus im Lanz’schen Park auf dem Lindenhof zurück – bei der Eröffnung 1907 eines der modernsten Krankenhäuser Badens. Doch der Zweite Weltkrieg, die Herrschaft der Nationalsozialisten stellt einen brutalen Einschnitt dar – das oftmals jüdische engagierte Bürgertum ist emigriert oder ermordet.

Aber 2001 gibt es plötzlich wieder einen Tag, der an die Großzügigkeit des beginnenden 20. Jahrhunderts erinnert. Das Reiß-Museum, 1957 mit Resten des Erbes der Geschwister Reiß eingerichtet, erhält 40 Millionen Mark (20 Millionen Euro). Sie kommen von Curt Engelhorn, der die seiner Familie gehörenden Anteile an der Pharmafirma Boehringer Mannheim 1997 verkauft hat.

Kunsthalle ermöglicht

Die Spende ist damals ein Paukenschlag, eine bis dahin in dieser Form nie gekannte Größenordnung, und wird später auf 25 Millionen Euro aufgestockt. Die Reiss-Engelhorn-Museen, vorher behäbiges Stadtmuseum, entwickeln sich dadurch zum angesehenen Ausstellungs- und Forschungskomplex – auch mit Hilfe der Brombeerenstiftung von Traudl Engelhorn sowie der Stiftung der Kaufmanns- und Künstlerfamilie Bassermann, die nach und nach Curt Engelhorns Engagement sogar noch überflügeln.

Der nächste Paukenschlag erfolgt am 19. Juli 2011: SAP-Mitgründer Hans-Werner Hector und seine Frau Josephine geben ihre 50-Millionen-Euro-Spende für den Neubau der Kunsthalle, die das Projekt überhaupt erst möglich macht. Weitere zwei Millionen Euro stiftet Unternehmer Manfred Fuchs, der zudem viele weitere Gönner gewinnt und so auch an die alte Tradition der Mannheimer Mäzene anknüpft.

900 000 Euro jährlich

Das tut, ganz auf seine Weise, über Jahrzehnte hinweg auch Heinrich Vetter. Der frühere Inhaber vom „Kaufhaus Vetter“ (heute Galeria Kaufhof P 7) errichtet 1997 eine Stiftung, fördert auf sehr breiter Basis Kirche, Kunst, Kultur, Wissenschaft, Soziales, Sport und Brauchtum. Dabei will er immer Anstifter sein, andere zur Mithilfe motivieren. 2003, als er im Alter von 92 Jahren stirbt, erbt die Stiftung sein gesamtes Vermögen, damals rund 24 Millionen Euro – Kunst, Aktien und Immobilien. Inzwischen beträgt das Vermögen laut Buchwert 60 Millionen Euro. Jährlich werden von den Erträgen 900 000 Euro ausgeschüttet – eine enorme Summe, die an ganz vielen Stellen hilft.

