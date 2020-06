Stadt verleiht erstmals nach 2014 wieder ihre Bürgermedaille

Sechs Jahre war Pause: Erstmals nach 2014, als die langjährigen SPD-Stadträte Elke Stegmeier und Horst Wagenblaß geehrt wurden, verleiht die Stadt Mannheim wieder ihre Bürgermedaille in Gold. Die dritthöchste Auszeichnung der Stadt nach Ehrenbürgerwürde und Ehrenring geht nach einem Beschluss des Gemeinderats an Klaus-Dieter Schoo und Bert Schreiber. Wegen der Corona-Pandemie kann es derzeit eine öffentliche Veranstaltung, um die Medaille zu überreichen, aber nicht geben.

Klaus-Dieter Schoo, beruflich lange in Führungspositionen von Siemens tätig, war 2018 bereits mit der Staufermedaille des Landes bedacht worden. Nun ehrt ihn die Stadt, weil er seit mehr als 15 Jahren ehrenamtlich als Projektleiter das Programm „Klasse 2000 für die Mannheimer Grund- und Förderschulen“ der Mannheimer Lions-Clubs koordiniert – ja mit Leidenschaft vorantreibt, dafür Spender begeistert und so schon eine Million Euro eingeworben hat. Mit dem Projekt haben die Lions dafür gesorgt, dass Gesundheitsförderung, Gewaltprävention und Suchtvorbeugung zusätzlich zum offiziellen Lehrplan auf den Stundenplan der Grundschulen kommen. Dazu werden speziell qualifizierte Honorarkräfte, Gesundheitsförderer genannt, engagiert. Dabei hat „Klasse 2000“ inzwischen rund 90 Prozent aller Grund- und Förderschüler in Mannheim erreicht. „Der herausragende Erfolg des Programms ist maßgeblich auf den unermüdlichen und kompetenten Einsatz von Herrn Schoo zurückzuführen“, begründet Oberbürgermeister Peter Kurz die Ehrung.

Bert Schreiber, der ebenso die Bürgermedaille erhält, bescheinigt das Stadtoberhaupt einen ehrenamtlichen Einsatz „über viele Jahrzehnte hinweg und auf ganz unterschiedlichen Ebenen für unsere Stadtgesellschaft“, so der OB. „Mit seinem unermüdlichen Wirken verknüpft er Kultur, Brauchtumspflege und sozialen Einsatz zu einem Lebenswerk für Mannheim und seine Bürgerschaft“, lobt Kurz.

Als Flüchtlingskind, dessen Vater ermordet wurde, kam Schreiber 1955 nach Mannheim. 1965 rief er mit Pit Steiger die Rustikale Feinschmeckerchuchi ins Leben. Schreiber stieg auf, wurde Großkanzler (sprich Vorsitzender) und dann Ehren-Großkanzler des Clubs kochender Männer in der Bruderschaft Marmite, der renommierten Vereinigung deutscher Hobbyköche. Zudem wurde er Generalsekretär der Internationalen Vereinigung nationaler Clubs kochender Männer. Unvergessen sind seine Auftritte auf der „Grünen Woche“ für die Landesregierung Baden-Württemberg, für die er auch jährlich den Empfang auf dem Maimarkt kulinarisch gestaltet.

1967 initiierte er die Verleihung der „Mannheimer Kochschürze“ und machte sie zu einem bundesweit renommierten gesellschaftlichen Event. Zudem stellt er sich in den Dienst sozialer Projekte, etwa der Vesperkirche. 55 Jahre ist er Mitglied des Karnevalsvereins Fröhlich Pfalz, war zweiter Vorsitzender und geachteter Senatspräsident. 2016 schied er – nach 48 Jahren und hoch geehrt – aus dem Vorstand aus. (Bilder: privat)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.06.2020