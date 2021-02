Stadt vermeldet einen weiteren Todesfall mit Corona

Mannheim.Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim hat am Sonntag einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, verstarb ein über 80 Jahre alter Mann in einem Mannheimer Krankenhaus. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 240 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Zudem wurden bis zum Nachmittag (Stand: 16 Uhr) 24 weitere nachgewiesene Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich auf insgesamt 10179. Die 7-Tages-Inzidenz bleibt damit fast unverändert zum Vortag bei 61,8.

Bislang gelten in Mannheim 9291 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es im Stadtgebiet derzeit 648 akute Fälle.

