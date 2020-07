Stadt verschiebt Modellprojekt

Elektro-Lastenräder statt Dieselsprinter – nach diesem Motto sollte bereits zu Monatsbeginn ein Modellversuch für Lieferdienste in der Innenstadt beginnen. Doch das Pilotprojekt „Micro-Hub“ (englisch für Kleinst-Umschlagplatz) auf einer Teilfläche des städtischen Parkplatzes im Quadrat M 4a wird wegen der Corona-Pandemie verschoben und startet nun erst im Herbst, wie die Stadtverwaltung mitteilte.

Bäume bleiben unberührt

Das rund 450 000 Euro teure „Micro-Hub“ ist ein Baustein des von der Bundesregierung geförderten Gesamtkonzepts „Modellstadt zur Luftreinhaltung“, bei dem auch eine Zeit lang Fahrkarten für Bus und Bahn verbilligt abgegeben wurden. Da das Bundesumweltministerium die Projektlaufzeit und somit auch den Förderzeitraum der Modellstadtprojekte wegen der Pandemie bis Juni 2021 verlängert hat, ist dies ohne Einschränkungen für die Testphase des Micro-Hubs möglich. Ein Teil des Parkplatzes wird provisorisch so umgestaltet, dass Warencontainer und Ladestationen für die E-Mobile aufgestellt sowie alte Zu- und Abfahrten wieder aktivier werden können.

Dadurch fallen 22 von 92 Stellplätzen vorübergehend weg, 15 weitere werden für die Zeit des Versuchs von Kurzzeit- zu Dauerplätzen (zum Anmieten) umgewandelt. Drei Plätze außerhalb des von den Mannheimer Parkhausbetrieben (MPB) bewirtschafteten Platzes fallen ebenso vorübergehend weg. Dauerhafte „bauliche Veränderungen“ sind aber laut Stadtverwaltung nicht vorgesehen. Es wird auch keiner der alten Bäume in dem Quadrat angerührt, versichern Vertreter der städtischen Wirtschaftsförderung bei der Vorstellung des Projekts im Februar dieses Jahres.

Ziel des Versuchs sei, weniger Schadstoffe in der Luft, weniger große Fahrzeuge in der City, weniger Lieferverkehr, weniger Lärm und insgesamt Verbesserungen für die Bewohner und Besucher der Innenstadt zu erreichen. „Bei gleicher Bedienqualität“ sollen Kunden ihre Onlinebestellungen in Zukunft per E-Lastenrad erhalten.

Die Diesel-Sprinter müssen, wenn der Umschlagplatz erst einmal in Betrieb genommen worden ist, nur noch wenige Meter von der Bismarckstraße nach M 4a fahren, laden dort ihre Fracht in die Container, von wo sie der Zusteller in sein Cargo-Bike packt und ausliefert. Die Teilnahme für die Paketdienste an dem Versuch ist freiwillig, eine Rechtsgrundlage, die Firmen zu verpflichten, gebe es nicht.

Bis zu sieben Lieferwagen gespart

Es sollen auf diese Weise pro Tag bis zu sieben Sprinter-Lieferwagen eingespart werden. Umgerechnet würde das bedeuten, das täglich rund 500 Pakete lärm- und emissionsarm in den Quadraten ausgeliefert werden. Praktische Beispiele, wie es geht, gibt es vor Ort: In Ost- und Schwetzingerstadt setzt der Lieferdienst UPS bereits seit über einem Jahr Cargo-Bikes ein und ersetzt damit je einen Diesel-Sprinter.

