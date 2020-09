Stadt: „Wald-Umbau“ zu radikal

Der von der Evangelischen Stiftung Pflege Schönau (ESPS) geplante „Umbau“ ihres rund 110 Hektar großen Waldbestandes im Westen des Käfertaler Waldes sorgt weiter für Diskussionen. Wie berichtet, will die Stiftung in den nächsten drei Jahren auf jeweils 30 Hektar die Baumart Spätblühende Traubenkirsche entfernen und durch heimische Arten ersetzen. Die Stadtverwaltung sieht eine derart „rasche Umwandlung“ kaum zu vereinbaren mit der Erholungsfunktion, die der Wald für die Bürger haben soll, wie Umweltdezernentin Felicitas Kubala (Grüne) in der Sitzung des Umweltausschusses des Gemeinderats betonte.

Man habe deshalb „Ende September“ einen Termin mit der ESPS und der von ihr mit dem Umbau beauftragten Landschaftsagentur Plus vereinbart. Da wolle man auslosten, ob ein Kompromiss möglich sei, so Kubala. Der könnte so aussehen, dass die ESPS ihr Vorhaben zeitlich stärker streckt. Das Gespräch ist nach Angaben aus dem Rathaus für kommenden Dienstag anberaumt. Die Freien Wähler/Mannheimer Liste (ML) hatten in einem Antrag zur Sitzung gefordert, den Arbeiten keine Genehmigung zu erteilen.

Die von der ESPS geplanten Maßnahmen müssten von der Unteren Naturschutzbehörde und der Unteren Forstbehörde geprüft werden, heißt es aus dem Umweltdezernat. Zur Frage, ob die Stadt die ESPS-Pläne verbieten könne, wenn es keine Einigung gebe, kann das Dezernat nach eigenen Angaben aktuell keine Aussage machen, „da es sich um ein laufendes Verfahren handelt“.

Die ESPS will die nach dem Zweiten Weltkrieg zur schnellen Aufforstung aus Amerika importierte Traubenkirsche aus ihrem Waldbestand – dem sogenannten Kollekturwald – entfernen, weil diese sich sehr aggressiv verbreitet und andere Baumarten verdrängt. Die Arbeiten werden laut ESPS mit kleinen Baggern vorgenommen. Die neu zu pflanzenden, heimischen Baumarten von der Roteiche über die Hainbuche bis zur Winterlinde sollen dazu beitragen, dass der Wald auch besser mit den sich ändernden Klima-Bedingungen zurechtkommt.

Sorge um Aufenthaltsqualität

Gegen diesen „Klima-Umbau“ haben auch Kritiker – unter ihnen Mannheims Forstamts-Leiter Stefan Wilhelm genauso wie Greenpeace oder Vertreter von Grünen und ML – prinzipiell nichts einzuwenden. Sie befürchten aber, wie etwa bei einem Vor-Ort-Termin Mitte August geäußert, dass durch die Arbeit mit Maschinen zu viel Waldboden zerstört wird. Auch sehen sie die Aufenthaltsqualität im Wald beeinträchtigt. Deshalb plädieren auch sie für eine Umwandlung in kleineren Schritten. Die ESPS und ihre Agentur wiederum argumentieren, man halte den Druck auf den Boden gering und arbeite nur in den Wintermonaten.

