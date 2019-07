Stadt weist Vorwurf des Architekten zurück

Nicht nur die Hausverwaltung steht nach dem Brand in der Neckarpromenade in der Kritik. Auch Baubürgermeister Lothar Quast muss sich mit schwerwiegenden Vorwürfen konfrontiert sehen. Der Architekt der drei Türme, Einald Sandreuther, beschwerte sich seiner Schilderung nach bereits vor vielen Jahren über die Sicherheitsstandards in den Hochhäusern.

Genau weiß der 85-Jährige nicht mehr, wann er mit Quast gesprochen habe. „Das ist schon einige Jahre her“, sagt er dem „MM“ im Gespräch. Sandreuther seien damals Veränderungen in den Treppenhäusern aufgefallen. „An den Hochhäusern passierte etwas, das mir nicht gefiel“, sagt er heute. Die Bedenken des Architekten hätten zwar nichts mit dem Brand am Montag zu tun, „ich war trotzdem schockiert, dass ich nicht ernstgenommen wurde“.

Sandreuther erzählt die Geschichte so: „Mir sind Dinge aufgefallen, bei denen ich mir unsicher war, ob die Materialien tatsächlich brandbeständig waren – die müssen ja eine gewisse Zeit lang Feuer ausgesetzt werden können, ohne selbst zu brennen.“ Mit diesen Bedenken sei er zur Stadtverwaltung, also zu Quast gegangen. „Und er meinte: ,Die Häuser gehören uns nicht, damit haben wir nichts zu tun.’“

Die Stadt weist diese Vorwürfe vehement zurück. „Herr Quast ist seit Jahrzehnten Baubürgermeister“, erklärt Sprecher Jan Krasko. „Und die Häuser in der Neckarpromenade sind immer wieder im Gespräch.“ Eine solche Äußerung könne man ausschließen, sagt er. So etwas habe der Baudezernent definitiv nicht gesagt. „Herr Quast ist sich als Baubürgermeister seiner Verantwortung und der Verantwortung seines Hauses bewusst.“ Aus dieser Verantwortung und dem Engagement heraus würden sich unter anderem auch die Brandverhütungsschauen ableiten, die die Feuerwehr innerhalb einer Zeitspanne von immer fünf Jahren abhalte. „Im Übrigen sind wir sehr überrascht, dass Herr Sandreuther jetzt mit solchen Vorwürfen kommt.“ Quast habe vor zehn Jahren das letzte Mal mit dem Architekten gesprochen. jor

© Mannheimer Morgen, Montag, 15.07.2019