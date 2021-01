Stadt will Bus und Bahn trotz Krise weiter ausbauen

Mannheim.Die Corona-Krise könnte die Pläne zum Ausbau des Nahverkehrs in Mannheim über den Haufen werfen. Erster Bürgermeister Christian Specht (CDU) und der kaufmännische Geschäftsführer der Rhein-Neckar-Verkehrsbetriebe, Christian Volz, wollen allerdings an den geplanten Verbesserungen des Nahverkehrsangebots festhalten – so gut es geht.

Im Gespräch mit dieser Zeitung machte Specht deutlich,

...