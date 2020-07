Stadt will Gebühren erlassen

Mit den Folgen der Corona-Pandemie beschäftigt sich der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung an diesem Donnerstag, 2. Juli. Das Gremium soll unter anderem beschließen, dass die Betreuungsgebühren für Krippen, Kindergärten und Schulhorte auch für den Monat Juni ausgesetzt werden, sofern Eltern keine Notbetreuung in Anspruch genommen haben. Das gilt sowohl für städtische Einrichtungen als auch für die von freien Trägern.

Mit Blick auf den jetzt wieder laufenden, zum Teil eingeschränkten Hort- und Kindergartenbetrieb entscheidet der Gemeinderat auch über eine entsprechende Reduzierung der Gebühren im Juli. Endgültig beschließen muss das Gremium daneben die reduzierten Freibad-Eintritte im Zusammenhang mit den Corona-Beschränkungen – der Eintritt kostet drei Euro sowie zwei Euro für Begünstigte. Eine Entscheidung fällt auch über den Wahltermin für die Bürgermeisterposten im Umwelt- und im Baudezernat. Vorgesehen ist wie berichtet der 3. November. Alle diese Entscheidungen gelten als Formsache.

Die Sitzung im Ratssaal des Stadthauses in N 1 beginnt um 16 Uhr. Sie ist öffentlich, auf der Empore sind allerdings maximal 15 Zuschauer zugelassen. Diese müssen sich vorher anmelden – per E-Mail an 15ratsangelegenheiten@mannheim.de. Die Sitzung wird auch per Livestream übertragen – im Netz unter bit.ly/3eWzcw4. imo

