Stadt will Grünzüge sichtbarer werden

In Mannheim ist kein Bebauungsplan mehr möglich, bei dem das Thema Grün nicht betrachtet wird. Das sagt der Fachbereichsleiter der Mannheimer Stadtplanung, Klaus Elliger. Dabei seien etwa Konversionsflächen große Aufgaben. „Die Frage ist: Wie erzeuge ich ein Quartier für viele Stadtbewohner, in dem möglichst alle vom wohnraumnahen Grün profitieren können?“ Dafür hat die Stadt begonnen, Grünzüge unter anderem durch jene Gebiete zu ziehen (siehe Grafik).

Das bedeutet jedoch nicht, dass die Verwaltung neue Grünflächen schafft, sagt Elliger. „Wir haben viele Grünzüge in der Stadt, die als solche gar nicht wahrgenommen werden, weil zum Beispiel eine Autobahn darüber führt.“ Dabei spricht er etwa vom Grünzug Südost (SO), über den die A 656 führt. Eine konkrete Planung, wie diese Grünflächen künftig besser wahrgenommen werden, gibt die Stadt noch nicht heraus. Der Fachbereich habe „das Planungskonzept ,Freiraum² – Grüne Bänder, Blaue Ströme’ vorbereitet. In diesem Konzept werden die Grünzüge konkretisiert dargestellt“, schreibt ein Mitarbeiter der Stadt auf Anfrage des „MM“. „Das Konzept muss jedoch zunächst vom Gemeinderat behandelt werden.“

Bisher wurde das Thema Grün jedoch in großen Teilen nur vor klimatischem und ästhetischem Hintergrund betrachtet. Dass die Psyche davon profitiert, wie es das Mannheimer Zentralinstitut für Selische Gesundheit (ZI) nun bewiesen haben will, ist neu. „Wir fühlen uns dabei aber in unseren Bemühungen bestätigt“, sagt Elliger. So gibt es beispielsweise vom Fachbereich Grünflächen und Umwelt bereits Förderprogramme für Eigentümer und Investoren, die in der Stadt Fassaden begrünen wollen.

Eine Interessensabwägung

„Und wir haben ein Programm aufgelegt, um zu schauen, wo könnte man vor allem in der Innenstadt noch Bäume pflanzen“, sagt der Stadtplaner. Aber: „Es ist unglaublich, wie oft man irgendetwas im Weg hat.“ Elliger spricht dabei von Feuerwehrzufahrten oder auch Leitungen im Boden. „Dinge, die man erstmal gar nicht sieht.“

Zudem ist die Begrünung immer eine Interessensabwägung: Baum oder Parkplatz? Wiese oder Wohnhaus? „Das ist letztendlich eine sehr politische Entscheidung, die bis in den technischen Ausschuss im Gemeinderat gehen kann.“

Elliger kann sich vorstellen im Zuge der neuen Studie mit dem ZI zusammenzuarbeiten, „um Konkreteres herauszuarbeiten“. Als Beispiel nennt er Sanierungsgebiete etwa in der Neckarstadt West. „Da können wir zum Beispiel darauf schauen: Wir kriegen wir die Innenhöfe grün?“ Fördergelder wären laut Elliger eine Möglichkeit. Ordnungsrechtliche Maßnahmen will er nicht. jor

