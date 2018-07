Stadt will Konsumraum für Drogenabhängige

Anzeige

Zudem könnte nach Meinung des Drogenvereins die Öffentlichkeit von diesem gezielten Angebot profitieren. „Weniger Spritzenfunde, weniger offenen Drogenkonsum in der Stadt“, nennt Gerber als Punkte.

Die Stadt Mannheim prüft nach eigenen Angaben derzeit die Einrichtung eines Drogenkonsumraums – es bestehe „hohes Interesse“ daran, sagte Christoph Beil vom zuständigen Dezernat III auf Nachfrage. Es gehe darum, „wie unter den Rahmenbedingungen des Landes die Einrichtung eines Drogenkonsumraums in Mannheim realisiert werden kann“. Dafür wolle man die Situation sowohl mit den Akteuren der Suchthilfe als auch mit den Ordnungsbehörden besprechen. Erst wenn das geschehen ist, könne es einen Zeitplan geben. Die Polizei äußert sich hingegen nicht zu den Konsumräumen. „Das ist derzeit eine politische Entscheidung, die wir als Behörde nicht öffentlich kommentieren dürfen“, sagte Sprecher Nobert Schätzle auf Anfrage.

Erst vor wenigen Wochen ist die Einführung eines Konsumraums für Alkoholiker in Mannheim zumindest vorerst gescheitert. Die Politik war sich zwar weitgehend einig über den Sinn einer solchen Einrichtung. Allerdings wollte die Mehrheit des Gemeinderats aus CDU, Mannheimer Liste und mehreren Gruppierungen den vorgeschlagenen Ort nicht mittragen. Mit der Konsequenz, dass es nun bis auf weiteres keinen „Trinkertreff“ geben wird. Bei dem Drogenkonsumraum müsste dieser Fall so allerdings nicht auftreten: Der Drogenverein hat bereits signalisiert, dass er die Einrichtung in den eigenen Räumen unterbringen könnte. Genau das war bereits 2001 geplant, wurde aber nicht umgesetzt.

Bei einer Veranstaltung des Vereins vor einem Monat sprach sich auch Wolfgang Ockert, Vorsitzender des Bürger- und Gewerbevereins der östlichen Innenstadt, für die Einführung eines Konsumraums aus. Er verspricht sich davon ebenfalls weniger offenen Konsum in der Innenstadt und weniger herumliegende Spritzen, etwa rund um die Schulen in der Innenstadt.

Für problematisch hält Philip Gerber dagegen die Einschränkung des Landes, die Konsumräume vorerst nur für drei Jahre zu genehmigen. „Für die Träger ist so etwas natürlich organisatorisch immer schwierig.“ Das Land hatte angekündigt, Drogenkonsumräume in Großstädten erlauben zu wollen, wenn diese Städte mehr als 300 000 Einwohner haben. Das sind in Baden-Württemberg nur Mannheim, Stuttgart und Karlsruhe. Allerdings müssen die Städte das Angebot selbst bezahlen.

Karlsruhe hatte bereits im vergangenen Jahr die Genehmigung für einen Drogenkonsumraum beantragt. Bisher gibt es Drogenkonsumräume in den sechs Bundesländern Hessen, Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und im Saarland.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.07.2018