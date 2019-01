Stadt will Sanierung verschieben

Wird der Hauptbahnhof während der Bundesgartenschau 2023 zur Großbaustelle? Nach Plänen der Bahn AG soll in den Jahren 2022 bis 2024 der zweite Bauabschnitt der Tunnelstraße erneuert werden. Das heißt: Komplettabriss und Neubau der Überführungen von Gleis 9 bis zum Empfangsgebäude am Willy-Brandt-Platz. Die Arbeiten, so teilte ein Bahn-Sprecher mit, sollen unter laufendem Zugverkehr

...