Stadt wird Generalsanierung „stemmen können“

Noch in diesem Jahr soll sich der Gemeinderat mit der endgültigen Finanzierung der Generalsanierung des Nationaltheaters befassen. Das hat Oberbürgermeister Peter Kurz auf Anfrage dieser Zeitung mitgeteilt. Nachdem der Bund 80 Millionen Euro zugesagt und vom Land nun einen Zuschuss von 40 Millionen Euro kommt, muss die Stadt noch 120 Millionen des insgesamt auf 240 Millionen Euro geschätzten Projekts aufbringen. Dieser Beschluss steht noch aus, auch wenn alle großen Fraktionen schon ihre Zustimmung signalisiert haben.

„Das wird eine große Kraftanstrengung, aber ich bin überzeugt, dass wir das insgesamt verantwortlich stemmen können“, so der Oberbürgermeister. Dazu werde er eine Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung vorlegen, aus der sich das ergebe. „Es wird nicht so sein, dass wir deswegen irgendwo Abstriche machen müssen“, betonte er, denn der städtische Etat sei ja „insgesamt auf Wachstum ausgerichtet“. Als Beispiel verwies Kurz auf zahlreiche Investitionen, etwa das 125-Millionen-Euro-Programm für die Schulen. Es gehe auch „nicht um Luxus“, sondern sonst drohe ab 2022 die Schließung des Hauses.

Gute Konjunkturlage

Zudem sei die Stadt „dank der guten Konjunkturlage deutlich finanzstärker als in der Vergangenheit“, erklärte der OB: „Das ist extrem hilfreich.“ Dennoch bleibe die Finanzierung „natürlich eine große Aufgabe“, auch wenn die Summe nicht auf einmal anfalle: „Das verteilt sich auf mindestens sechs Jahre, etwa von 2019 bis 2025“, erklärte Kurz.

Der Bundeszuschuss zum Beispiel wird in einzelnen Raten bis 2026 fließen, beginnend mit 3,14 Millionen Euro bis 2019, 2,9 Millionen in 2020 und jeweils 12,3 Millionen in den Jahren 2021 bis 2016. In ähnlichen Tranchen muss dann wohl auch das Geld der Stadt abfließen.

Vor mehr als einem Jahr, so blickte der Oberbürgermeister zurück, sei die Stadt plötzlich mit der deutlich höheren Kostenberechnung von mehr als 200 Millionen Euro konfrontiert gewesen. „Es war und ist klar, dass wir das alleine nicht stemmen können“, so Kurz. Jeder habe es „für unwahrscheinlich gehalten“, dass schon gut ein Jahr später verbindliche Zuschuss-Zusagen von 120 Millionen Euro vorliegen. „Da sind wir sehr dankbar für ein außergewöhnliches Engagement vom Bund und eine starke Unterstützung des Landes.“

Er sieht damit aber auch den Auftrag des Gemeinderats als erfüllt an. Der hatte im Juli einen Grundsatzbeschluss für die Generalsanierung des Nationaltheaters ab 2021 gefasst. Zugleich bewilligte er die Mittel, um die Pläne bis zur Baureife weiterzuentwickeln und eine konkrete Baugenehmigung zu beantragen. Zudem trug er der Verwaltung auf, ein Finanzierungskonzept vorzulegen. Das will Kurz in der Dezembersitzung des Gemeinderats tun und dem Gremium unterbreiten, dass die Stadt die fehlenden rund 120 Millionen Euro übernimmt.

Ebenso plant das Nationaltheater aber eine Kampagne, um private Geldgeber zu begeistern. „Nachdem die Grundfinanzierung steht, haben wir gute Argumente, nun auf Private gezielt zuzugehen“, so der Oberbürgermeister. „Es gibt ja noch Themen, die wünschenswert sind, aber nicht Teil des beschlossenen Programms, da setzen wir auf private Hilfe“, kündigte er an. Die ursprüngliche Kostenberechnung von Architekt Andreas Schmucker hatte bei rund 220 Millionen Euro gelegen, war aber bei 200 Millionen „gedeckelt“ worden. Hinzu kommen rund 40 Millionen für Ersatzspielstätten, Lager, Probebühnen und Umzug.

Um die vier Jahre dauernde Generalsanierung politisch zu begleiten, will Kurz einen „Investitionsausschuss“ einrichten, wie er ankündigte. Neben Mitgliedern es Gemeinderats könnten da auch Vertreter der Zuschussgeber Bund und Land sehen, dass das Geld verantwortlich ausgegeben werde.

