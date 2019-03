Stadt wird überflogen

Die MVV Energie AG lässt ihr Dampf- und Fernwärmenetz mit Hilfe einer Wärmebildkamera überprüfen. Dabei wird in den beiden Nächten von Mittwoch auf Donnerstag und von Donnerstag auf Freitag ein mit einer Thermokamera ausgestattetes Spezialflugzeug im Auftrag der MVV die Stadt überfliegen. Die dabei entstehenden Aufnahmen sollen Aufschluss über Auffälligkeiten im eigenen Versorgungsnetz geben. Derartige Flüge wurden in früheren Jahren bereits vorgenommen.

Gezielte Wartungsarbeiten

Die Auswertung der Bilder dient dann als Grundlage für gezielte Pflege- und Wartungsarbeiten in den Sommermonaten. Kalte und klare Nächte bieten dabei die besten Bedingungen für solche Thermografie-Aufnahmen. Im Rahmen eines Pilotprojektes wird die MVV zudem am Freitagabend einige Straßen in den Mannheimer Quadraten sowie in der Gartenstadt mit einem MVV-Auto mit Thermografiekamera befahren. Die entstehenden Bilder können dann Aufschluss über mögliche Wärmeverluste in diesen Bereichen geben. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.03.2019