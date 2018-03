Stadt zeichnet die aktivsten Blutspender aus

Anzeige

Mannheim.115 Mannheimer haben sich im vergangenen Jahr an den Blutspendeaktionen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) beteiligt. Fünf von ihnen haben insgesamt sogar 100 Blutspenden abgegeben. Für ihr Engagement hat Bürgermeisterin Ulrike Freundlieb die Spender mit der Goldenen Ehrennadel des DRK und Urkunden ausgezeichnet. „Ihre vorbehaltlose Bereitschaft anderen Menschen zu helfen und deren Gesundheit und Überleben zu sichern, ist nicht hoch genug zu würdigen“, betonte Freundlieb.

Ehrennadel und Urkunde

Mit der Ehrennadel und Urkunde für 100 Blutspenden oder mehr wurden Gudrun Fend, Klaus Just, Josef Kreuzer, Hermann Kügler und Bernhard Weckesser geehrt. Alle anderen Spender erhalten die Ehrennadel und Urkunden mit einem Anschreiben des Oberbürgermeisters. „In einer Zeit, in der das Berufs- und das Privatleben einer zunehmenden Beschleunigung unterworfen sind, ist die Gefahr groß, dass wir den Blick für das Wesentliche verlieren. Und was ist wesentlicher als unsere Gesundheit und die Tatsache, dass wir an diesem Leben teilhaben dürfen?“, sagte Freundlieb. Sie hob hervor, dass die Blutspender nicht nur Gesundheit oder Überleben Einzelner sicherstellen, sondern damit auch das Miteinander im Alltag fördern. „Sie sind der soziale Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält.“

Harald Klüter, Direktor des Instituts für Transfusionsmedizin und Immunologie des DRK-Blutspendedienstes Baden-Württemberg-Hessen, hob die enge Verbundenheit mit der Stadt Mannheim hervor. Im vergangenen Jahr habe der DRK-Blutspendedienst in der Quadratestadt etwa 4500 Blutspenden bei Aktionen an unterschiedlichen Standorten wie dem Exerzierplatz, in der Moschee, der Universität, im Dorint-Hotel oder den Vorort-Standorten des DRK erhalten – für die Krankenhäuser der Stadt würden 20 000 Spenden benötigt. „Ohne die jederzeitige Verfügbarkeit von Blutpräparaten wäre unsere derzeitige Hochleistungsmedizin in Deutschland nicht möglich“, betonte Klüter. Täglich werden in Deutschland 15 000 Blutspenden benötigt.