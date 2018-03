Stadtarchiv wird zum Marchivum

Anzeige

Das Stadtarchiv Mannheim ist nun selbst Geschichte. Ab heute gilt der neue Name Marchivum, in der langversion mit dem Untertitel „Mannheims Archiv – Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung“. Beschlossen wurde das vom Gemeinderat bereits 2016. Es tritt am heutigen 1. März in Kraft, denn in diesem Monat bezieht die bisher im Collini-Center ansässige Einrichtung offiziell ihr neues Domizil in der Neckarstadt-West im früheren, nun aufgestockten und umgebauten Ochsenpferchbunker.

Der neue Name, aus „MA“ für Mannheim und „Archiv“ gebildet, sei „einfach, klar und einprägsam, unverwechselbar und einzigartig“, so Ulrich Nieß, der Direktor der Einrichtung. Nötig sei die Namensänderung „aufgrund inhaltlicher Neupositionierung“, denn der frühere Bunker ist weit mehr als nur ein Archiv, sondern bekommt ab 2019 zudem ein NS-Dokumentationszentrum und eine stadtgeschichtliche Ausstellung. Am Sonntag, 18. März, 11 bis 18 Uhr, kann man das neue Marchivum beim Tag der offenen Tür kennenlernen. Ab dem 20. März stehen nach und nach die Serviceeinrichtungen des Archivs wieder zur Verfügung.