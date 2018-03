Stadtbahn erfasst 85-Jährige

Anzeige

Immer wieder kommt es in Mannheim zu tödlichen Unfällen mit Straßenbahnen. So wurde am 21. September des vergangenen Jahres eine 79-jährige Frau beim Überqueren der Gleise in der Gartenstadt von einer Stadtbahn der Linie 4 erfasst und ebenfalls tödlich verletzt. Sie hatte in der Waldstraße in Höhe der Erlöserkirche an der Kreuzung Kasseler Straße wahrscheinlich ein Warnlicht übersehen, war über die Gleise gelaufen und von der Bahn erfasst worden. has/pol

