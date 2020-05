Stadtbahn nach Franklin wird ab 2021 gebaut

Mannheims neuer, ökologischer Stadtteil Franklin bekommt trotz Corona-Krise bis 2023 eine eigene Straßenbahnlinie. Der etwa 25 Millionen Euro teure Schienenstrang soll ab Mitte kommenden Jahres gebaut werden und 2023 in Betrieb gehen. Dies kündigte Mannheims Erster Bürgermeister Christian Specht am Donnerstag an. Die 1,6 Kilometer lange Strecke ist Teil eines umfassenden Netzausbaus, der bis

