Stadtbahn: Strecken gesperrt

Bauarbeiten an den Gleisen sind der Grund, weshalb der Schienenabschnitt zwischen den Haltestellen „Luisenpark/Technoseum“ und „Neuostheim“ ab dem Betriebsbeginn am Freitag, 8. Mai, gesperrt wird. Wie die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) mitteilte, finden die Arbeiten an der Wendeschleife Neuostheim statt, die Sperrung soll bis zum Betriebsschluss am Sonntag, 10. Mai, dauern. Betroffen sind die Stadtbahn-Linien 6 und 9, für die ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet wird. Der Abschnitt zwischen den Haltestellen „Neuostheim“ und „SAP Arena S-Bahnhof“ kann während der Sperrung nicht angefahren werden. Fahrgäste werden gebeten, auf die Buslinien 45 und 50 auszuweichen. red/lok

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 07.05.2020