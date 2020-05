„Stadtbahnanschluss und Energiekonzept fehlen“

Mit Kritik am Modellquartier Spinelli „ohne Energiekonzept und Straßenbahnanschluss“ schaltet sich das Umweltforum in die Debatte um das geplante Neubaugebiet am Rande des künftigen Buga-Parks auf dem ehemaligen amerikanischen Spinelli-Gelände ein. Das Forum, Dachverband der Mannheimer Umwelt- und Verkehrsverbände, fordert dringend Nachbesserungen.

„Für die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner des „autoarmen“ Wohnviertels am nördlichen Rand von Spinelli gibt es bisher in direkter Nähe nur eine Busanbindung mit wenig attraktivem 20-Minuten-Takt“, heißt es in einer Mitteilung des Forums. Straßenbahnhaltestellen finde man nur in rund 500 Metern Luftlinie, allerdings gemessen vom nördlichen Quartiersrand. Zudem, so das Umweltforum, lägen diese jenseits der B 38, was in der Summe für Fußgänger viel längere Laufwege bedeute.

Für einen besseren Anschluss an das Straßenbahnnetz gebe es bisher noch keinen konkreten Zeitplan. Vielmehr sei eine neue Stadtbahn bisher nur „perspektivisch“ angedacht, bemängeln die Umweltschützer: „Wie die Planer so zu einem Verzicht auf ein eigenes Auto animieren wollen, wie es der reduzierte Stellplatzschlüssel von 0,8 verlangt, bleibt fraglich. Auch die geplante Anbindung an die Radschnellverbindung und Sharingangebote für Fahrräder und PKW werden eine gute ÖPNV-Anbindung kaum kompensieren können.“

Kritik übt das Forum außerdem daran, dass noch kein Energiekonzept vorliege. Dabei heiße es im Rahmenplan: „Spinelli wird durch energiesparende Gebäude mit umweltfreundlicher Energieversorgung und intelligenter Gebäudetechnik einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.“

Vorgaben erwartet

Wie dies ausgestaltet werden solle, bleibe aber den Investoren überlassen, die der Auswahlkommission ein Konzept vorlegen müssten. Dabei könne die Stadt als Grundstückeigentümerin Vorgaben für einen besonders niedrigen Energieverbrauch der Gebäude machen, meint das Umweltforum und bezweifelt, ob so das Leitbild der Klimaneutralität 2050 auf Spinelli gelingt.

„Trotz umfangreicher Bürgerbeteiligung und Forschungsprojekten zur modellhaften Umsetzung bleibt die Planung bisher hinter den eigenen Zielvorgaben der Stadt Mannheim zurück“, heißt es in der Mitteilung. lang

