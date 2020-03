Stadtbahnen fahren im Ferienmodus

Mit der Einstellung des Schulbetriebes ab kommendem Dienstag, 17. März, aufgrund des Corona-Virusses fahren die Stadtbahnen und Busse der Rhein-Neckar-VerkehrsGmbH (rnv) nach dem Ferienfahrplan.

„Dies ist so in der Unternehmensleitung abgesprochen worden“, teilte eine Sprecherin der rnv mit. Dort, wo die Schulen bereits ab Montag geschlossen sind – beispielsweise die Friedrichsfeldschule– , würden die Busse auch bereits ab Montag nach einem ausgedünnten Fahrplan fahren, so die Sprecherin weiter.

Damit möchte die rnv trotz eventuell krankheitsbedingter Ausfälle ein verlässliches Angebot an Stadtbahnen und Bussen für den öffentlichen Personennahverkehr gewährleisten. Den Benutzern des ÖPNV werde geraten , sich über die elektronischen Fahrplanmedien zu informieren, ob auch ihre Linie von Einschränkungen betroffen ist.

Um die Gefahr, sich mit dem Corona-Virus zu infizieren, für Fahrer und Fahrgäste zu minimieren, bleiben außerdem die Vordertüren an Bussen und Stadtbahnen geschlossen. Die sei aus technischen Gründen an einigen in Heidelberg und auf der Rhein-Haardtbahn verkehrenden älteren Fahrzeugen nicht möglich, schränkte die Sprecherin ein. „Aber dort, wo es technisch geht, sind die Fahrer angewiesen, die Vordertüren unbedingt geschlossen zu halten.“

Die Fahrgäste werden mittels Fahrgastinformation darauf aufmerksam gemacht, die hinteren Türen zu benutzen. Mobilitätseingeschränkte Personen oder Personen, die aus anderen Gründen nicht erkennen können, dass die vorderste Tür geschlossen bleibt, werden durch das Fahrpersonal informiert. Während dieser Maßnahme entfällt das sonst übliche Einsteigen aller Fahrgäste ab 20 Uhr beim Fahrer. Die Fahrscheinpflicht bleibt aber weiterhin bestehen. Da die Busse nicht automatisch an allen Haltestellen halten, muss die Taste für das „Halten auf Wunsch“ im Bus weiterhin bedient werden.

Gilt bis Ende der Osterferien

Dagegen werden die Türen der Stadtbahnen durch das Fahrpersonal automatisch geöffnet. Die Fahrgäste müssen daher nicht an den Haltestellen das Drücken des Türöffnungs-Tasters zum Ein- und Aussteigen betätigen. Soweit dies technisch möglich ist, geschieht das durch den Fahrer.

Dies gilt zunächst einmal bis zum Ende der Osterfeiern, die in Baden-Württemberg am 18. April enden. Insgesamt sind Schulen und Kindergärten damit fünf Wochen geschlossen. has

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 15.03.2020